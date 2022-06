Lyt til artiklen

Han var på afvænning, og det gik faktisk så godt, at der var tale om, at Delonte West skulle starte på et tremandsbasketballhold.

Men siden er det dog gået galt igen for den tidligere NBA-spiller. Det skriver Daily Mail.

Et videoklip der er blevet delt på sociale medier viser, hvordan den tidligere basketballspiller står på gaden med et skilt i hånden.

»Min ven Delonte, hvordan går det min bror?« lyder det i et videoklip, der er blevet delt på Twitter, mens en anden har delt et billede af West, der står midt på vejen med et skilt i hånden.

Delonte West har tidligere spillet for Dallas Mavericks. Foto: Tony Gutierrez Vis mere Delonte West har tidligere spillet for Dallas Mavericks. Foto: Tony Gutierrez

'Lader til Delonte West stod på Richmond Highway i Virginia for to dage siden. Hvad er der sket på så kort tid? For et par måneder siden troede jeg, de var ved at få ham med i BIG3,' skriver en bilist.

Delonte West har ellers tidligere fået hjælp fra Dallas Mavericks-ejeren Mark Cuban, der i november 2020 hjalp med at få den tidligere basketballspiller på afvænning. Cuban opsøgte ham selv, da han dengang havde set billeder af West, der stod og tiggede på gaden.

Siden meldte han ud, at det gik fremad, selvom West kæmpede – men nu er det desværre gået galt igen. For kilder bekræfter over for Daily Mail, at Delonte West efterfølgende er røget ind og ud af flere afvænningsklinikker, og det er ham selv, der har valgt at afbryde forløbet hver gang.

I april lød det ellers, at han ville gøre comeback på basketballbanen i The BIG3 – en miniliga, hvor tidligere NBA-spillere spiller tre mod tre.

Delonte West er tilbage på gaden. Foto: Twitter Vis mere Delonte West er tilbage på gaden. Foto: Twitter

Tilbage i oktober var det også tydeligt, Delonte West igen var havnet i problemer. Her røg han i klammeri med ordensmagten i Florida og måtte tilbringe natten i detentionen oven på en druktur.

Delonte West der er opvokset i Washington, D.C.-området, er nok mest kendt for sin tid i Boston Celtics, der draftede ham i 2004, samt sin tid i Cleveland Cavaliers.

Han spillede sidst for Dallas Mavericks i 2012, men blev suspenderet to gange for adfærd, der var »skadelig for holdet«, og til sidst forlod han holdet.

Den tidligere NBA-spiller havde et fremragende gennemsnit på 9,6 point og 3,6 assister pr. kamp over 432 kampe i sin karriere, som han valgte at indstille i 2015.

Siden har han haft et svært liv, og hans bror Dmitri har fortalt, at Delonte West er diagnosticeret med en bipolar lidelse, hvilket betyder, at han til tider kan blive både manisk og ekstremt depressiv.