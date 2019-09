Den tidligere NBA-spiller Andre Emmett er blevet dræbt.

»Det er en meningsløs tragedie, og vi ønsker ikke den skal forblive uopklaret,« siger hans tante, Karen Oliver:

»Hvis nogen ved noget, beder vi dem om at gå til politiet.«

Den 37-årige basketballspiller blev fundet liggende blødende ved en vejkant i Dallas natten til mandag. Det skriver CBS,

Han havde et skudsår og blev hurtigt transporteret til et hospital. Her blev han dog erklæret for død.

Vidner skulle have fortalt politiet, at Andre Emmett var blevet set flygte fra drabsmændene, der skød ham, mens han prøvede at flygte.

»Det er derfor, vi er så chokerede, for vi kender ikke til nogen, der ville gøre ham ondt. Sådan var han ikke,« siger søsteren Sasha Emmett:

»Han var ikke involveret i noget som helst. Hans liv handlede om basketball, familie og forretninger, og det var det.«

SALT LAKE CITY, UTAH - JULY 27: Andre Emmett #2 of 3s Company celebrates while playing in the game against the Killer 3's during week six of the BIG3 three on three basketball league at Vivint Smart Home Arena on July 27, 2019 in Salt Lake City, Utah.

Andre Emmett blev valgt som nummer 35 i den såkaldte draft i 2004, men han endte med to sæsoner i ligaen.

Han optrådte for Memphis Grizzlies og New Jersey Nets.

Ellers spillede han i klubber spredt ud over hele verden: I Belgien, i Frankrig, i Kina og i Puerto Rico. Eksempelvis.

Han var stadig aktiv og har senest været mest kendt for at spille med i tre-mandsligaen The Big 3.