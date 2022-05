Den tidligere NBA-spiller Adreian Payne har mistet livet. Han blev blot 31 år.

Det oplyser Orange County Sheriff's Office, skriver ABC News.

Basketballspilleren blev tidligt mandag morgen skudt i sit hjem i Orlando i Florida. Han blev hurtigt hastet til hospitalet, men hans liv stod ikke til at redde, og han blev erklæret død.

Politiet kunne også hurtigt anholde en mistænkt, en 29-årig mand, der blev på gerningsstedet efter skuddene faldt, og han er nu anholdt og sigtet for drab, oplyser politiet, der endnu ikke kender motivet.

»Jeg er i chok efter at have hørt den tragiske nyhed om Adreian Paynes død. Vores tanker er hos hans familie, holdkammerater og elskede. Adreian var elsket af både holdkammerater og trænere, der respekterede hans udvikling som spiller og menneske. Han kom til Michigan State med masser af talent og arbejdede hårdt for at nå målet om at blive NBA-spiller,« siger Tom Izzo, der var Paynes træner på universitetet.

Adreian Payne gik på Michigan State University, og i 2014 blev han draftet til Atlanta Hawks i NBA. Han nåede også at spille for blandt andre Minnesota Timberwolves og Orlando Magic.

Siden gik turen dog til Europa, da han i 2018 skrev under med græske Panathinaikos, ligesom han også nåede at spille i tyrkiske Ormanspor og Juventus.

Han stoppede dog hos sidstnævnte i februar 2022 efter en succesfuld tid på den anden side af havet.

Adreian Payne med den kræftramte otteårige pige Lacey Holsworth. Foto: Michael Conroy Vis mere Adreian Payne med den kræftramte otteårige pige Lacey Holsworth. Foto: Michael Conroy

Nyheden om Adreian Payne har ramt basketverdenen hårdt.

Da Golden State Warriors natten til tirsdag dansk tid skulle på banen, spillede stjernen Draymond Green – der kendte Payne fra universitetet – med sko, der hyldede den afdøde basketballstjerne.

Adreian Payne vandt desuden amerikanernes hjerter, da han i tiden på universitetet blev gode venner med den otteårige Lacey Holsworth, der var ramt af kræft.

Hun blev en inspiration for ham, fortalte han efterfølgende, og Holsworth var med til flere kampe, inden sin alt for tidlige død.

»Ord er ikke nok til at beskrive, hvor meget jeg allerede savner Lacey. Hun er som en søster og vil altid være en del af mit liv. Hun lærte mig at kæmpe med et smil på læberne, også når det ikke går godt,« fortalte Adreian Payne dengang.