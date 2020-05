Han kender ikke helt alle detaljerne. Men 725 millioner er et 'skridt i den rigtige retning' og vil hjælpe mange.

Sådan lyder det fra den tidligere landsholdsspiller Martin Jørgensen, der efter tirsdagens tidlige pressemøde kunne se og høre, at en hjælpepakke på 725 millioner til rejsebranchen er blevet vedtaget.

»Det er svært at sige, hvordan det præcis vil hjælpe os, når jeg ikke lige kender alle detaljerne. Vi var også glade for de 1,5 milliarder, vi fik i starten, men det blev jo så lavet om,« fortæller Martin Jørgensen, ejer af og direktør for De Graa Busser, med henvisning til, at det i den oprindelige lånepakke fra marts kød, at rejsebureauerne kan få et lån svarende til den fulde pris, som kunden skulle have retur.

Nogle uger efter blev vilkårerne ændret, så rejsebureauerne nu kun kunne få dækket de faktiske omkostninger forbundet med de aktuelle rejser. Dette gælder for de rejser, der skulle være startet fra og med 14. april i år til og med 10. maj.

Noget, Martin Jørgensen kritiserede tilbage i april. Blandt andet er et af punkterne i den nye hjælpepakke, at tilbagebetalingsmodellen for lån via Rejsegarantifonden gøres individuel.

Det betyder, at man ikke havner i en situation, hvor et velfungerende selskab skal betale for en konkurrent, der ikke har kunnet betale.

Og at der bliver reageret igen, betyder meget, understreger Martin Jørgensen.

»Hele rejsebranchen er presset. Vi har gået og ventet på, der ville komme en pakke eller forlængelse af perioden. Så længe grænserne er lukkede, har vi brug for, de bliver ved med at hjælpe,« siger Martin Jørgensen.

Hans selskab er stadig hårdt ramt. Og de kæmper.

»Det har ikke ændret sig. Vi har stadig kunder, der skal betales tilbage. Jeg er glad for, jeg har nogle meget forstående kunder, der ikke kimer os ned og kræver deres penge. Vi laver atypiske rejser kun med grupper primært til den ældre del af publikum, så de har heldigvis vist sig at være forstående over, at vi er ramt ligesom alle andre. Vi går bare stort set og venter på, hvad vi får af hjælpepakker,« fortæller Martin Jørgensen, der i sin aktive karriere spillede for Udinese, Fiorentina og AGF.

Da han talte med B.T tilbage i april lød det, at fik de ikke mere hjælp nu, ville hans selskab ikke overleve sæsonen ud. Og her et par uger senere er det særligt en ting, det hele nærmest står og falder på.

»Det betyder utroligt meget, om det kun er de faktiske omkostninger, eller om vi også får dækket rejsens fulde beløb. Det er det springende punkt for mig. Får vi hele beløbet, får vi likviditet. Hvis ikke, ser det ligeså sort ud som for en måned siden,« siger Martin Jørgensen.