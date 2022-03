Arkady Dvorkovich mærker nu konsekvenserne af at tale åbent i Rusland.

Manden, der i dag står i spidsen for Det Internationale Skakforbund (FIDE), tog nemlig tidligere på ugen – sammen med flere andre skakprofiler – afstand fra Vladimir Putin.

Og det har nu kostet ham posten som formand i en fond for innovation og teknologi – Skolkovo Foundation. Det skriver tidsskriftet Mother Jones.

Årsagen er, at han for få dage siden udtalte sig kritisk om den russiske invasion af Ukraine – selv om det er forbudt i Rusland.

»Krige er det værste, man kan stå over for her i livet. Inklusiv denne krig. Krige dræber ikke bare værdifulde liv. Krige dræber håb og drømme, fryser eller ødelægger forhold og forbindelser,« lød det dengang fra Arkady Dvorkovich.

En bemærkning, som Ruslands generalsekretær Andrei Turchak efterfølgende opfangede og kaldte for »nationalt forræderi«, og som nu får konsekvenser for skakformanden.

Foruden posten i skakforbundet er Arkady Dvorkovich forhenværende vicepremierminister, og han var desuden økonomisk rådgiver for den tidligere præsident Dmitry Medvedev fra 2012 til 2018.

Dermed er han én af de få tidligere topembedsmænd i Kreml, der åbent har kritiseret invasionen og krigen i Ukraine.

I Rusland er det blevet forbudt at bruge ordet 'krig' om det, der sker i Ukraine.

I stedet fastholder Kreml, at der er tale om en 'særlig militæroperation'.