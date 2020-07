Skandalerne i elitegymnastikkens verden lader til ingen ende at ville tage.

To tidligere britiske gymnaster er således stået frem med voldsomme fortællinger og uhyggelige detaljer fra deres tid som elitegymanster.

»Jeg gik i terapi i halvandet år og blev diagnosticeret med posttraumatisk stresssyndrom,« lyder det fra 19-årige Catherine Lyons, der er tidligere britisk juniormester.

Sammen med kollegaen Lisa Mason, der vandt guld ved Commonwealth Games i 1998, fortæller Lyons åbent om træneres årelange psykiske og fysiske misbrug. Det gør de i et stort interview til ITV.

Catherine Lyons fortæller blandt andet, hvordan hun både oplevede at blive slået med en pind, lukket inde i et skab og blev tvunget til at træne på trods af alvorlige skader.

»Jeg blev skubbet helt ud på sultens rand. Min krop kunne ikke klare det, da jeg kom hjem igen og begyndte at spise normalt, så jeg kastede det hele op igen,« fortæller Lyons om en oplevelse, hun som 10-årig blev udsat for på en træningslejr.

Lignende oplevelser havde Lisa Mason, der i dag er 38 år, også gennem det meste af sin karriere.

»Min træner satte mig på barren, indtil mine hænder begyndte at bløde. Min hænder blev derefter tvunget ned, og der blev hældt sprit ud over dem,« fortæller Lisa Mason, som også blev tvunget til at konkurrere med et brud på sit skinneben.

De to kvinder lægger sig i kølvandet på en lang række skandaler fra den internationale gymnastikverden, der for alvor blev rystet for nogle år tilbage.

Her begyndte skandalen vedrørende den tidligere amerikanske holdlæge Larry Nassar at rulle i 2015, hvor afsløringer om overgreb og misbryg kom frem i lyset.

Sagen om Larry Nassar, der i 2018 blev idømt op til 175 års fængsel for adskillige overgreb på en række amerikanske gymnaster, er for nylig blevet foldet i Netflix-dokumentaren 'Athlete A', som fik premiere i slutningen af juni.