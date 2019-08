Sportsglade danskere får en ny tv-kanal.

Og det er ikke med hvem som helst i spidsen. For den tidligere DBU-direktør Claus Bretton-Meyer er bestyrelsesformand i F3 Media Group, der står bag lanceringen af sportskanalen Sport Live.

»Jeg er bestyrelsesformand. Det er på ingen måde min fuldtidsbeskæftigelse. Jeg har både selv personligt investeret penge i det og vil også skulle gøre det fremover. Vi har en sund økonomi. Den balancerer. Men vi har en stor opgave foran os. Ambitionen er, at vi gerne vil nå ud og kunne ramme en million husstande. Så vi har nogle benhårde ambitioner,« siger Claus Bretton-Meyer.

Danskerne kan altså se frem til at følge med i blandt andet hestevæddeløb, cykelsport, basketball, bordtennis, 2. divisionsfodbold og meget mere nichesport. Kanalen er allerede gået i luften.

»Jeg er trådt ind som bestyrelsesformand og minoritetsejer, og det skyldes primært, at vi er i et spændingsfelt, som jeg har en hel del erfaringer og kompetencer indenfor. Dels det at drive sportskanal og tv-station gennem seks et halvt år på TV2 Sport. Og dels på hele rettighedssiden, hvor jeg gennem fem år i DBU har været i berøring med de fleste af forbundene,« siger Bretton-Meyer.

Der er allerede en del sport i dansk tv, og det er muligt både at finde en fodboldkamp og en håndboldkamp på højeste danske og internationale niveau. Sport Live forsøger derfor at gå en anden vej, og Claus Bretton-Meyer forklarer behovet for en ny sportskanal.

»Her er en åbning i et marked. Sport Live er allerede ude i distributionen, så nu skal den vælges til. Sammen med distributøren forsøger vi at dække alle de sportsgrene, der er nichébaserede, men hvor folk er interesserede. Så de for en billig penge kan vælge kanaler til i deres pakker. På den måde kan se både sig selv og deres børn i den idræt, der nu må være,« siger Bretton-Meyer og fortsætter:

»Det er folks ønske om at få det hjem i stuerne, der skal trække muligheden. Her bliver vi et meget billigt alternativ til andre sportskanaler, men også med nogle andre rettigheder vel at mærke.«