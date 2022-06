Lyt til artiklen

For 15 måneder siden gennemlevede den tidligere cricketspiller Stuart MacGill et mareridt.

Her blev han kidnappet af fire mænd, og for første gang taler han nu om den voldsomme episode.

De tvang ham ind i en bil, efter han i første omgang forsøgte at modsætte sig, fortæller han.

»'Jeg vil ikke ind i bilen', sagde jeg til dem to gange. Men så gik det op for mig, de havde våben på sig. De sagde: 'Vi ved, du ikke er involveret, vi vil bare gerne have en lille snak'.«

Det forklarer Stuart MacGill, der blev truet med pistol, i et interview med SEN WA Breakfast.

Stuart MacGill fortæller, at han kom i problemer på grund af sin kones bror, som han aldrig har kunnet med. Han hjalp broren og en ven med noget forretning, noget gik galt, og meldingen gik på, at vennen havde snydt konens bror. Herfra startede balladen, fordi broren mente, MacGill var ansvarlig, fordi han havde sat de to sammen.

»Det var ikke tilfældet. Jeg var ikke involveret i deres arbejde på nogen måde. Marias bror kom konsekvent hjem til os og sagde, det var min skyld, og jeg var ansvarlig. Det er ikke noget, du ville ønske for din værste fjende,« siger han om kidnapningen, der angiveligt handlede om penge.

Fordi sagen skal for retten, er det begrænset, hvad han kan fortælle, selvom han gerne vil. Men den tidligere stjerne fortæller, at gerningsmændene kørte rundt med ham i omkring halvanden time, og at han ikke vidste, hvor han var.

»Jeg vidste ikke, hvor vi var, jeg vidste ikke, hvor vi skulle hen, og jeg var bange. De hev tøjet af mig, tæskede mig, truede mig, og så efterlod de mig. Det hele varede måske tre timer, det var ude midt i ingenting i et lille skur. Jeg var bange, ydmyget og vidste ikke rigtig, hvad der skulle ske. Så smed de mig tilbage i bilen, satte mig af i Belmore, og her vidste jeg egentlig heller ikke, hvor jeg var,« fortæller han.

MacGill fik efterfølgende hjælp af en taxachauffør, der kørte ham hjem. Sagen blev meldt til politiet, der efterfølgende kunne fortælle, at de to uger efter kunne anholde fire kidnappere, der på det tidspunkt var henholdsvis 27, 29, 42 og 46 år.

Sagen skal for retten til oktober 2023, men den har allerede haft store personlige konsekvenser for Stuart MacGill, der slap uden voldsomme fysiske skader.

I tiden efter kidnapningen rystede han hele tiden. Han bryder sig ikke om at gå udenfor, han undgår i dag store forsamlinger, og så tør han knap introducere folk for hinanden, fortæller han.