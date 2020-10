Den tidligere baseball-spiller Charlie Haeger blev lørdag fundet død.

Ifølge flere medier, heriblandt The Athletic, Chicago Tribune og nyhedsbureauet AP, skyldes dødsfaldet formentlig selvmord.

Liget af den tidligere pitcher blev fundet nær Grand Canyon i Arizona omkring klokken 16 lokal tid, forklarer en talsmand for Scottsdale Police Department i en officiel erklæring.

Den 37-årige Charlie Haeger har siden fredag været eftersøgt af politiet i forbindelse med et skuddrab, der fandt sted fredag.

Her blev Haegers ekskæreste, 34-årige Danielle Breed, fundet død i sin bolig nær Scottsdale, Arizona, efter at være blevet skudt.

Efterfølgende mistænkte det lokale politi Charlie Haeger for at have begået mordet, da offerets bofælle hørte skud og dernæst så den tidligere baseball-spiller forlade Breeds soveværelse fredag.

»Haeger pegede derefter pistolen på værelseskammeraten, som flygtede hurtigt ud af boligen. Herefter var han dog i stand til at få en nabo til at ringe 911,« sagde talsmanden i den officielle erklæring.

Tidligere lørdag blev den nu afdøde baseball-stjernes køretøj ligeledes fundet i nærheden af ​​Flagstaff, der ligger i det nordlige Arizona cirka 190 kilometer nord for Scottsdale.

Charlie Haeger fik sin MLB-debut i 2001 for Chicago White Sox.

Senere i karrieren tørnede han også ud for Boston Red Sox, Seattle Mariners og Los Angeles Dodgers.