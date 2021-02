Therese Johaug og Frida Karlsson sendte hinanden i sneen, men endte med VM-guld og -sølv i skiathlon.

Der skal mere end et fald ned i sneen til at ryste den norske langrendsstjerne Therese Johaug.

Lørdag snuppede hun karrierens 11. VM-guldmedalje i langrend, da hun vandt skiathlonkonkurrencen ved VM i Oberstdorf.

I skiathlon skal den ene halvdel af løbsstrækningen foretages i klassisk stil, mens den anden halvdel er fristil. Kvindernes VM-distance er 2 x 7,5 kilometer, mens herrernes er det dobbelte.

Therese Johaug nåede ellers at være i knibe på vej mod guldet.

Tidligt i løbet kom Johaug og den senere svenske sølvvinder, Frida Karlsson, for tæt på hinanden i et sving. Begge røg en tur ned i sneen, og sekvensen kostede Johaug mere end en håndfuld sekunder i forhold til resten af hovedfeltet.

- Jeg ved ikke, hvad der skete. Afstanden mellem os var lille, og så hang vi fast i hinanden. Jeg prøvede bare at bevare roen, og situationen stressede mig ikke, siger Johaug ifølge NTB.

Styrtet kostede endnu mere tid for Karlsson, hvis ene stav knækkede som følge af sammenstødet.

Selv om Karlsson aldrig fik indhentet Johaug, som vandt løbet med et halvt minut, fik Frida Karlsson akkurat tilkæmpet sig sølvmedaljer, da hun i et tæt opløb med landsmanden Ebba Andersson kom først over målstregen. Forskellen blev målt til 0,2 sekunder.

Therese Johaug ligger nu på en delt tredjeplads sammen med russeren Larisa Lazutina over kvinder med flest VM-guldmedaljer i langrend. Russeren Jelena Välbe (14 VM-guld) og nordmanden Marit Bjørgen (18) har vundet flere.

