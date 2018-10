Leicesters Vichai Srivaddhanaprabha var en af få udenlandske klubejere, som kunne begejstre engelske fans.

Leicester. Øl, tærter og buddhist-bønner gjorde den thailandske klubejer med det lange navn Vichai Srivaddhanaprabha populær i Leicester.

Den charmerende bestyrelsesformand var elsket af fodboldfansene, allerede inden han blev hovedarkitekt bag Leicesters sensationelle og eventyrlige engelske mesterskab i 2016.

60-årige Srivaddhanaprabha omkom lørdag aften, da han styrtede ned i en helikopter, der skulle fragte ham og fire andre til bopælen i London.

Helikopteren styrtede ned ved en parkeringsplads lige uden for Leicesters stadion, efter at hans fodboldhold havde spillet 1-1 hjemme mod West Ham.

Spillerne - heriblandt den danske landsholdsmålmand Kasper Schmeichel - har udtrykt dyb sorg over tabet af klubejeren.

I 2010 brugte thailænderen estimeret 39 millioner pund til at købe Leicester, som lå og rodede rundt i den næstbedste række, The Championship.

Som en af sine første handlinger, ansatte han svenskeren Sven-Göran Eriksson som ny manager i klubben.

- Han førte klubben fra den næstbedste række til vindere i den bedste, og han har gjort klubben til en stor Premier League-klub i dag, siger Eriksson ifølge AFP.

I 2014 vandt Leicester The Championship, og blot to år efter chokerede klubben hele fodboldverdenen ved at vinde Premier League med Claudio Ranieri som manager. Klubbens første og eneste mesterskab.

Titeltriumfen blev ikke hentet ved at hente milliondyre verdensstjerner, men derimod blev holdet bygget op omkring et dygtigt scouting-netværk, der håndplukkede angriberen Jamie Vardy i Fleetwood fra de lavere divisioner.

Midtbanespilleren N'Golo Kante og Riyad Mahrez kom til fra den næstbedste franske række og blev hurtigt nøglespillere i Leicester sammen med Kasper Schmeichel.

Kante spiller i dag i Chelsea, mens Mahrez blev solgt dyrt videre til Manchester City.

Srivaddhanaprabha sikrede, at klubben kunne forstærke sig med gode spillere og gav lønforhøjelser til de bærende kræfter.

I sæsonen efter mesterskabet blev det til deltagelse i Champions League for Leicester samt mere beskedne placeringer som nummer 12 og 9 i ligaen de seneste to år.

I modsætning til mange andre udenlandske klubejere, som har meget lidt kontakt med fansene, så var Srivaddhanaprabha i øjenhøjde med fansene.

Han forærede fansene gratis øl for at fejre sin 60-års fødselsdag før en kamp mod Newcastle i april. Han har også sørget for tærter til fansene.

Han var dedikeret buddhist og fløj orangeklædte thailandske munke til England for at velsigne banen og give lykkeamuletter til spillerne.

Og priserne for et sæsonkort har været fastfrosset i de seneste fire år, mens klubejeren donerede flere millioner kroner til at bygge et børnehospital efter titeltriumfen i 2016.

Srivaddhanaprabha har trods sin popularitet ikke selv lyst til at være i rampelyset og har overladt det til sønnen Aiyawatt at være familiens talerør.

Sønnen er kendt under navnet "Top" og er næstformand i Leicester, men var ikke rejst med til lørdagens ligakamp.

- De har været vidunderlige for fansene, men de har også været vidunderlige for hele lokalsamfundet, siger Matt Davis, næstformand i fangruppen Foxes Trust, og tilføjer:

- De er ikke bare som gennemsnitlige forretningsmænd, der kommer til en håndfuld kampe per sæson. De er her til hver eneste kamp, og det er en tragedie, hvad der er sket.

Srivaddhanaprabha er milliardær og blev ifølge Forbes seneste liste vurderet til at være Thailands femterigeste person.

Han begyndte som sælger af lædervarer og opbyggede siden et imperium via salg af toldfri varer.

Det begyndte med en lille butik i Bangkok med salg af souvenirs til opbygningen af firmaet King Power International, som vandt retten til at sælge toldfri varer i en stor lufthavn i Bangkok i 2006.

Inden interessen for fodbold var han poloentusiast, og både søn og far var kendt som habile polospillere.

Det gav adgang til den royale familie i Thailand, som tildelte Vichai det lange efternavn Srivaddhanaprabha, som på engelsk betyder "glowing light of prosperity. Han er født med efternavnet Raksriaksorn.

En Leicester-fan kondolerede søndag på Twitter med ordene:

- Tro os, når vi siger, at han var den bedste. Han lod os drømme.

