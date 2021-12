»Det er en stor covid-19-bombe lige nu.«

Sådan siger dartstjernen Michael van Gerwen, efter han måtte trække sig fra VM tirsdag aften, fordi han havde modtaget et positivt testsvar.

Og det er han alt andet end tilfreds med. Derfor langer hollænderen nu ud efter Professional Darts Corporations (PDC), som arrangerer turneringen, der afvikles i England i disse dage.

»PDC vil til hver en tid sige, at de har fulgt regeringens retningslinjer, men de kunne godt have lukket mere af. Kontrollen har ikke været stærk nok.«

32-årige Michael van Gerwen. Foto: Andrew Boyers

32-årige Michael van Gerwen mener, at han har gjort alt for at passe på sig selv under den store turnering. Det skriver Daily Mail.

Den hollandske dartstjerne har eksempelvis ikke spist morgenmad i hotellets restaurant, fordi der er for mange mennesker samlet på et sted.

Den tidligere verdensmester i dart har også delt sine frustrationer på det sociale medie Twitter.

'Jeg er virkelig skuffet, forvirret og sur over, hvordan mit verdensmesterskab ender. Jeg havde ikke forventet dette, fordi jeg har gjort alt for at undgå virussen. Jeg har heller ikke ingen symptomer. Året ender hurtigt, men jeg vil komme tilbage endnu stærkere.'

Michael van Gerwen har testet sig selv hver eneste dag under turneringen, og han ved ikke, hvordan han er blevet smittet med den frygtede virus.

PDC skriver i en meddelelse, at de er glade for, at Michael van Gerwen har det godt, og at de forstår hans skuffelse på nuværende tidspunkt.