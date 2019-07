Mads Würtz Schmidt var euforisk, da han for første gang blev udtaget til Tour de France.

Man kan træne og knokle i månedsvis for at ramme topformen. Men nogle gange skal der kun en telefonopringning til for at sætte fart i en cykelrytter.

Sådan et opkald, som det Mads Würtz Schmidt fik fra ledelsen på Katusha-holdet sidst i juni, hvor han fik besked om, at han skulle med til Tour de France på første gang.

- Efter at jeg havde fået opkaldet, kørte jeg lige pludselig 20-30 watt hurtigere, uden at der var nogen mærkbar grund til det. Det var bare hormoner, eufori, glæde og motivation, der pumpede i kroppen.

- Det giver bare lidt ekstra, at man er ovenpå, og der er noget, som man glæder sig til, siger Mads Würtz Schmidt.

Han er i gang med sin tredje sæson som rytter på højeste niveau og fik sidste år grand tour-debut, da han gennemførte Giro d'Italia.

Egentlig var det også meningen, at han skulle køre den italienske rundtur i år, men sygdom og dårlig form slog den plan i stykker.

I stedet satte han sig som mål, at han skulle have Tour-debut, og vejen til holdet blev kortere, da den tidligere supersprinter Marcel Kittel pludselig stoppede karrieren.

- Jeg snakkede med min sportsdirektør om, at der var mulighed for at komme med. Og efterhånden fik jeg flere og flere hints om, at det så godt ud.

- Men man er jo aldrig helt sikker, og jeg gik på nåle og ventede, indtil jeg fik besked, fortæller Mads Würtz Schmidt.

At Touren er noget helt særligt i befolkningens opfattelse, fik han bekræftet, da han i sidste uge var på visit i barndomsbyen Randers.

- Jeg sad og drak en kop kaffe, og da kom folk hen og sagde tillykke. Så har man ligesom fået et stempel: Nu er man en rigtig cykelrytter.

- Det er bare helt generelt meget større, og noget som det meste af verdens befolkning kender til og har hørt om. Eksponeringen er enorm, siger Mads Würtz Schmidt.

Han lægger da heller ikke skjul på, at det er en drengedrøm, der går i opfyldelse, når 1. etape bliver sat i gang på lørdag.

- Dengang min bror og jeg lærte at cykle, lå vi og kørte om kap på stisystemerne og legede Tour de France. Vi havde en gul trøje til ham, der kom først. Det har været cykelløb hele mit liv.

- Jeg var tit Bjarne Riis, men siden skiftedes vi til at være Lance Armstrong og Jan Ullrich. Alt efter hvem der kom først, fortæller Mads Würtz Schmidt, der er en af hele ni danskere, som er til start i årets Tour de France.

/ritzau/