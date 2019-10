17-årige Alice Robinson vandt kvindernes storslalom - sæsonens første i World Cuppen - foran Mikaela Shiffrin.

Det endte i en teenage-triumf, da der lørdag blev taget hul på den alpine World Cup-sæson med kvindernes storslalom i østrigske Sölden.

Således sejrede den 17-årige Alice Robinson marginalt foran den amerikanske skisportsstjerne Mikaela Shiffrin, der har vundet kvindernes samlede World Cup i de seneste tre sæsoner.

Den 24-årige Shiffrin førte ellers knebent efter første gennemløb, men efter andet gennemløb stod det klart, at unge Robinson havde vundet marginalt.

- Jeg er ret chokeret, siger Alice Robinson efter sejren til Eurosport.

- Jeg var ret nervøs i andet gennemløb, men jeg klarede den.

Efter første gennemløb førte fænomenet Shiffrin med 14 hundrededele af et sekund, og det så ud til, at amerikaneren var på vej mod sin 11. storslalomsejr i World Cup-regi.

Men ved afslutningen vandt Robinson altså samlet med seks hundrededele af et sekund efter et godt andet gennemløb, hvor hun var to tiendedele hurtigere end Shiffrin.

Det var Robinsons første World Cup-sejr i syvende forsøg.

Newzealænderen blev i februar verdensmester for juniorer i netop storslalom.

I lørdagens konkurrence blev franske Tessa Worley henvist til tredjepladsen.

Mens de kvindelige alpinister dystede i storslalom lørdag, skal herrerne søndag i aktion i samme disciplin.

/ritzau/