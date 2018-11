Nicklas Bendtners voldsoffer er blevet fyret som chauffør af Dantaxi. Det oplyser chaufførens forsvarsadvokat Mette Grith Stage.

»Selvom min klient er blevet frifundet, er han blevet den helt store taber i det her. For Dantaxi har valgt at fyre ham,« siger forsvareren.

Taxicuafføren var tiltalt for forsøg på vold, men blev frifundet ved retssagen 2. november, hvor Nicklas Bendtner blev idømt 50 dages fængsel.

»Han er dybt ulykkelig, for han har været rigtigt glad for sit arbejde i de tre år, han har været ansat i Dantaxi. Han havde en forventning om, at når han blev frifundet kunne han beholde sit job. At han nu har modtaget en opsigelse, kommer som et totalt chok,« siger Mette Grith Stage.

Mette Grith Stage, forsvarer for den 31-årige taxachauffør. Foto: Sarah Christine Nørgaard

Taxichaufførens chef, Jan Britze, har ellers tidligere over for B.T. forsvaret sin chauffør. På baggrund af en videooptagelse fra taxaen undsage han Philine Roepstorffs forklaring om, at overfaldet skete i selvforsvar.

»Jeg vil sige det sådan, at hvis det har noget med selvforsvar at gøre, så har selvforsvar fået en helt ny betydning,« sagde Jan Britze i september.

Men selvom retten kom til samme konklusion, er taxachaufføren ikke længere ansat i hans firma.

Det oplyser vognmanden i et fyringsbrev til chaufføren, hvor han med stor beklagelse opsiger ham fra hans stilling.

»Baggrunden for opsigelsen er, at Dantaxi 4x48 som er vores kørselskontor, har pålagt os at meddele dig, at du på baggrund af episoden den 9. september 2018 ikke længere må betjene kunderne i Dantaxi 4x48, og vi derfor ikke længere kan have dig ansat hos os,« står der i brevet, som B.T. er blevet gjort bekendt med indholdet af.

Jan Britze ønsker ikke at kommentere fyrringen overfor B.T.

»Jeg kan bekræfte, at han er blevet opsagt, men herudover må du ringe til Dantaxi,« siger han.

Dantaxi skriver i en udtalelse til B.T at fyrringen sker på baggrund af det, der kom frem i retten:

»Baseret på chaufførens egen forklaring i retten, det videomateriale det blev forelagt retten og vores interne undersøgelse af forløbet, må vi konstatere, at chaufføren ikke har overholdt en række vigtige bestemmelser i vores service manual. De udtalelser som chaufføren fremkom med, og som blev afspillet i retten, finder Dantaxi 4x48 uacceptable,« skriver taxaselskabet, som dog samtidig tager afstand for overfaldet:

»Dantaxi 4x48 tager naturligvis meget skarpt afstand fra den efterfølgende vold, som chaufføren udsættes for. Voldelig adfærd kan og skal ikke accepteres, og vi mener, at det er et vigtigt signal, at retten ser det som en skærpende omstændighed, i forhold til strafudmålingen, at en taxichauffør under udførsel af sit job udsættes for vold.«

Pressemøde i Rosenborg BK om Nicklas Bendtners overfald på en taxachauffør. Han undskyldte over for klubben, sine fans og sine medspillere - men ikke over for chaufføren. Foto: Terje Pedersen

Nedturen for den 31-årige taxachauffør begyndte, da Nicklas Bendtner og hans kæreste satte sig ind på bagsæddet. Efter få minutter opstod der diskussion mellem chaufføren og parret, der valgte at stige ud og forlade en regning på 52 kroner.

Under retssagen 2. november blev der afspillet en lydoptagelse fra taxaturen. Af den fremgik det, at taxachaufføren »fucking luder« flere gange, inden han vendte bilen for at forfølge parret. I sekunderne herefter ringede han til en kollega.

»Jeg skal slå ham. Jeg sværger ved min mors grav,« sagde den 31-årige chauffør blandt andet i samtalen.

Da han ved Nationalbanken nåede op på siden af parret, greb han en tom dåse og steg ud af bilen. Ude på gaden fortsatte diskussionen.

Ifølge chaufføren blev der råbt neger eller sorte svin, og han svarede ved at råbe »hvad så din luder?«. Han kastede dåsen så den ramte i »ankelhøjde« et stykke fra parret.

Det er formentlig ukvemsordene, der har medført en fyrreseddel, men det finder Mette Grith Stage er urimeligt:

»Jeg synes det her er dybt urimeligt over for min klient. Jeg har forståelse for, at man som taxachauffør skal tale pænt til kunderne, men her er der tale om, at han bliver voldsomt provokeret, og det reagerer han på verbalt ved at råbe ukvemsord. At han bliver frifundet og alligevel trækker en fyrreseddel og bliver den helt store taber i den sag. Det støder mig virkelig,« siger hun.

Ifølge advokaten døjer chaufføren stadig med den brækkede kæbe, han pådrog sig, da Bendtner fyrede en knytnæve i ansigtet på ham og sparkede ham med det ene af sine målscorende angriberben.

Nicklas Bendtner i rødt og hvid mod Panama. Voldsdommen får ingen konsekvenser for hans udtagelse til landsholdet. Foto: Liselotte Sabroe

»Han er stadig sygemeldt. Han er blevet opereret og har haft elastikker til at holde kæben på plads. Han går stadig til kontrol på hospitalet,« siger forsvareren.

Nicklas Bendtner blev 2. november idømt 50 dages fængsel. Han har droppet at anke dommen, og skal nu til at afsone.

Selvom sagen har haft juridiske konsekvenser for Nicklas Bendtner, er der intet som tyder på, at sagen for konsekvenser for hans karriere.

Rosenborg BK har meddelt, at sagen ingen konsekvenser får for hans ansættelse. Trods voldsdommen er Nicklas Bendter fortsat også angriber på det danske landshold.

Hvor og hvordan landsholdsangriberen skal afsone, er endnu uvist, men der er gode muligheder for, at han kan afsone med fodlænke.