Med trommende robotter på lægterne har Taiwan sat gang i baseballsæsonen midt i udbruddet af coronavirus.

Næsten alle sportsbegivenheder er udskudt eller aflyst på grund af udbruddet af coronavirus.

Men ikke i Taiwan. Her satte man søndag gang i sæsonerne i både baseball og fodbold.

Og på lægterne har et af baseballholdene i Taiwan placeret mannequiner og trommende robotter for at skabe stemning til kampene.

Det er fortsat ikke tilladt at afvikle kampene i Taiwan med tilskuere - altså de menneskelige af slagsen.

Taiwan har indtil videre håndteret coronapandemien bedre end mange andre lande.

Landet indførte hurtigt rejseforbud, testede mange og satte folk i karantæne, da udbruddet af coronavirus var en realitet.

Mandag var i alt 388 registreret positive med coronavirus i Taiwan - og blot seks er døde.

Skoler, kontorer, restauranter og barer holder overvejende åbent i landet med omkring 24 millioner indbyggere.

Kun store forsamlinger som religiøse festivaler er droppet.

Søndag blev Taiwans 31. baseballsæson sat i gang, da den venstrehåndede cubaner Ariel Miranda kastede den første bold for Chinatrust Brothers, som endte med at tabe 1-4 hjemme til Uni Lions i Taichung.

Ingen fans var til stede på stadion med plads til 20.000 tilskuere. Kun 200 var til stede på arenaen - det inkluderede spillere, trænere, cheerleadere og journalister, skriver lokale medier.

I weekenden blev kampen mellem Rakuten Monkeys og Fubon Guardians aflyst. Det skyldtes dog regnvejr.

Rakuten Monkeys er den klub, der er blevet kendt for at placere mannequiner iført hjemmeholdets farver på stadion - nogle af dem er robotter med trommer.

Baseball er den mest populære sport i Taiwan, og der skal efter planen spilles 240 kampe i denne sæson.

- Vi er den første professionelle liga i baseball i verden, der begynder at spille under pandemien, lyder det fra ligaen.

- Vi byder alle velkommen til at følge 2020-sæsonen og slappe af i deres pressede hverdag på grund af udbruddet.

Taiwans præsident, Tsai Ing-Wen, er begejstret for åbningen af sæsonen, og hun så kampen på tv i hjemmet.

- Hvad der er mere vigtigt, er, at når epidemien er overstået, så vil vi se hinanden på baseballbanen, skriver hun på Facebook.

Taiwan åbnede også fodboldsæsonen søndag med fire kampe. Mesterholdet Tatung City indledte med at tabe 2-3 hjemme til Taipower.

