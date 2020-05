Hvis man er kæreste med en af de største sportsstjerner i verdenen, er det vigtigt, at du holder din sti ren.

Det ved Samantha Bracksieck, der er kærester med baseballspilleren Aaron Judge fra New York Yankees. Og derfor var det rigtig skidt, da hun blev snuppet for spirituskørsel.

Hændelsen skete tilbage i februar, hvor Yankee-spilleres kæreste blev snuppet på ved hjem med for meget alkohol i blodet.

Her tog hun desperate midler i brug for at undgå at blive arresteret og taget med på politistationen, skriver New York Post.

»Ved I, hvem min kæreste er?« spørger hun betjentene, der mente, at Bracksieck var 'ret beruset', kan man høre på optagelser fra en af betjentenes kropskamera.

Her prøvede hun at overtale dem til ikke at tage hende med, da hun frygtede, hvad det kunne få af konsekvenser for Aaron Judge.

»Det her bliver skidt for mig. Det siger jeg bare. Han (kæresten, red.) er en offentlig person. Så at jeg bliver arresteret for at drikke to glas vin er ikke okay,« der også spurgte betjentene, om de forstod sig på medierne i New York.

»Præcis. Så forstår i det ikke. Min kæreste er i søgelyset i medierne i New York. Og nu står jeg her med håndjern på i Arizona. Det er ikke godt,« siger hun blandt andet i videoen, der for nyligt har ramt de amerikanske medier.

Samantha Bracksieck blev dog mål til at have kørt med en promille mellem 1,5 og 1,9.