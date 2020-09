Sunwebs Marc Hirschi blev indhentet kort før mål på 9. etape til stor ærgrelse for danske Casper Pedersen.

Endnu en stærk præstation. Endnu engang tæt på. Endnu en skuffelse.

På danskerholdet Sunweb har rytterne svært ved at finde ud af, hvilket ben de skal stå på efter Tour de Frances første ni etaper.

Holdet har været et af løbets mest aktive og har adskillige gange været tæt på sejren. Som Marc Hirschi, der længe lå alene i front på 9. etape, men blev indhentet og måtte nøjes med tredjepladsen.

- Nej, jeg synes, det er synd for Hirschi, at han ikke fik sejren. For fanden mand. Det er lidt ærgerligt. Eller meget, siger Casper Pedersen.

Den danske Tour-debutant kom rullende over målstregen næsten en halv time efter Hirschi.

- Hvordan gik det, råbte han til en af holdets hjælpere, der ventede ved stregen med drikkevarer og det obligatoriske mundbind.

I samme øjeblik kunne han se en gentagelse af den afsluttende spurt på storskærmen i målområdet.

Han kunne se, hvordan den slovenske duo Tadej Pogacar og Primoz Roglic pressede sig foran hans holdkammerat på de sidste meter.

Casper Pedersen skar en grimasse og kvaste en tom dåse mod sin pande i ærgrelse.

- Hvis sejren ikke kommer en dag som i dag, så ved jeg næsten ikke, hvad der skal til, siger han.

- Det er ellers gået virkelig godt for os. Vi har været på podiet fire gange nu. Deriblandt tre andenpladser, som er den værste placering, fordi det er så tæt på sejren, siger Casper Pedersen.

Sammen med de øvrige Tour-ryttere holder han fri mandag, inden løbet tirsdag går videre med 10. etape.

/ritzau/