Mens NFL-slutspillet nærmer sig sin afslutning, er slutspillet om Hjalte Froholdts potentielle fremtid i ligaen kun lige gået i gang.

Om godt tre måneder kommer svaret. Vil et NFL-hold vælge den danske kæmpe i den årlige draft som den kun anden dansker nogensinde?

Lige nu peger pilen på et ja.

For i den forgangne uge har Hjalte Froholdt cementeret sit kandidatur, da han stillede op ved den såkaldte NFLPA Collegiate Bowl - et ugelangt udstillingsvindue for de unge football-talenter, hvor de har trænet og vist sig frem for scouts og klubber.

Sådan fungerer draften De 32 NFL-hold skal hvert år vælge mellem de nye talenter gennem den såkaldte draft. Ifølge reglerne skal en spiller have været ude af high school i mindst tre år for at kunne tilmelde sig draften. Det betyder i praksis, at spillerne overvejende kommer fra college-hold. De 32 hold vælger spillere ud fra en bestemt rækkefølge baseret på, hvordan de sluttede i den seneste NFL-sæson: Den dårligst placerede vælger først osv. frem til Super Bowl-vinderen, der vælger sidst - i hver af de syv runder. NFL-holdene kan dog handle med deres draft-valg. Det kan ske som delvis ‘betaling’ i forbindelse med en transfer eller lignende. Eksempelvis har Oakland Raiders af den grund hele tre valg bare i første runde af årets draft: Holdet må vælge som nummer fire i forhold til slutplaceringen i ligaen, og så har holdet overtaget Chicago Bears' 24. draftvalg (for salget af Khalil Mack sidste år) og Dallas Cowboys' 27. draftvalg (for salget af Amari Cooper sidste år) - men det er altså kun i første runde. Årets draft finder sted fra 25.-27. april i Nashville.

»Jeg har fået det indtryk, at det var en god uge. Det var vigtigt for ham,« siger den danske draft-ekspert Søren Hygum Hansen, der tidligere har stået bag sitet Draftday.dk:

»Der er en ret god sandsynlighed for, at han bliver draftet... eller: Jeg ville faktisk blive overrasket, hvis han ikke bliver draftet. Han har ikke rigtigt noget, hvor man kan sige, at dét er en kæmpe svaghed, der betyder, at han ikke bliver valgt.«

Den amerikanske draft-ekspert Ric Serritella var selv til stede ved NFLPA Collegiate Bowl, og han konstaterede efterfølgende i sin analyse, at Hjalte Froholdt havde skilt sig ud: Faktisk vurderede han den 22-årige danske guard til at være den bedste af alle tilstedeværende spillere uanset position. Og som han også skrev på Twitter:

»Hjalte Froholdt har chance for at blive den højest draftede spiller fra begivenheden.«

NFLPA BOWL (NTL) | Arkansas OL Hjalte Froholt (6044/306) has a chance to be the highest player drafted from this event. He passed the eye test during weigh-ins and then proceeded to take on all comers during the practice session. Froholt practiced strictly at guard today. — Ric Serritella (@RicSerritella) January 15, 2019

Og så skal vi lige trække vejret ind.

For NFLPA Collegiate Bowl er faktisk kun rangeret som tredjebedst af de tre udstillingsvinduer, som de unge talentfulde footballspillere kan være med i (efter henholdsvis Senior Bowl og East-West Shrine Game).

Ifølge Søren Hygum Hansen tæller det derfor ned, at Hjalte Froholdt ikke har fået chancen blandt de bedste.

»Det var lidt skuffende at han ikke blev inviteret med til eksempelvis Senior Bowl, når der nu har været så meget hype om ham. Men omvendt: Når han nu gik et trin ned, skulle han også levere, og det har han gjort. Han har stadig en fin draftværdi fremadrettet,« siger Søren Hygum Hansen.

Hjalte Froholdt (med nummer 51) jubler med holdkammeraten Austin Cantrell over et touchdown til Arkansas Razorbacks. Foto: Wesley Hitt Vis mere Hjalte Froholdt (med nummer 51) jubler med holdkammeraten Austin Cantrell over et touchdown til Arkansas Razorbacks. Foto: Wesley Hitt

Den danske draftekspert fortæller, at der i snit bliver valgt 14-15 spillere på Hjalte Froholdts position, guard, i draften (sidste år var antallet ni). Søren Hygum Hansen vurderer, at den danske footballspiller lige nu kan rangeres som 7.-14. bedste guard blandt de NFL-kandidater i USA, der stiller op i draften på den position.

Det burde trods alt give et sikkert midtervalg i draften, der består af syv runder.

»Jeg ser ham ikke som en spiller, der bør falde helt ned til syvende runde. Han bør lande i området fjerde til sjette runde. Simpelthen fordi han har for gode kvaliteter, og det, der især tæller noget, er hans forrige sæson hos Arkansas Razorbacks (danskerens collegehold, red.), hvor han var ret stærk. Han har også været holdkaptajn for holdet, og det siger en hel del om hans personlighed, når han kan blive det for et af de store universitetshold. Der er gode muligheder, og det vil stadig være vildt imponerende, selv om han også først skulle blive valgt i syvende runde,« siger Søren Hygum Hansen.

Nogenlunde samme vurdering kommer fra Ric Serritella, som B.T. ligeledes har været i kontakt med: »Han har udviklet sig til at være en af landets bedste spillere på den centrale del af den offensive linje, og han forventes at få stor interesse i de mellemste runder af draften,« lyder det.

Froholdts styrker og svagheder Hjalte Froholdt er en såkaldt guard. Det er én af to spillere på hvert holds offensive linje, der står i forreste række og skal beskytte quarterbacken. I midten af startopstillingen står center-spilleren, der kaster bolden bagud til quarterbacken - og på hver side af ham står en guard. Hjalte Froholdts styrker Søren Hygum Hansen: »God atlet, teknisk set god til at positionere sig i forhold til vinkler. Ret skarp. Det er noget, som rigtigt mange mindre adrætte spillere på den offensive linje har vundet på gennem årene. Ret mobil. Han spillede center i begyndelsen af sæson - det var hæderligt, men sådan en form for fleksibilitet kan mange NFL-hold godt lide.«

Ric Serritella: »Stor og stærkt bygget med lang arme, som han bruger til at holde fast om forsvarerne og få dem ud af balance. En kriger i vægtrummet. har også fået værdifuld erfaring som center-spiller tidligt i den seneste sæson på grund af skader. I løbet af to sæsoner tillod han kun ét sack (hvor quarterbacken bliver tacklet af en modstander, red.).« Hjalte Froholdts svagheder Søren Hygum Hansen: »Mangler noget. I forhold til råstyrke - altså ikke sådan noget man får i et vægtrum, men i forhold til drøjde og standpunkt. Han kan blive løbet lidt over ende en gang imellem. Men for nogle spillesystemer vil han være et fint fit.«

Ric Serritella: »Kan være lidt langsom og akavet og skal forbedre sit forarbejde og hurtighed. Giver mere plads bort på kasteangreb. Han skal være mere stabil i at vende sin krop rigtigt over for modstanderen, når han blokerer i fuld bevægelse.«

Inden draften finder sted sidst i april venter den såkaldte The Scouting Combine. Fra 26. februar-4. marts bliver de bedste af de bedste NFL-aspiranter inviteret til Indianapolis, hvor de under enorm bevågenhed fra klubber og medier skal gennemgå forskellige øvelser.

Her er Hjalte Froholdt netop blevet inviteret til at være med. Ric Serritella mener, at den danske footballspiller her 'bør bygge videre på det momentum, som han fik i den seneste uge'.

Morten Andersen er den hidtil eneste dansker, der er blevet valgt i NFL-draften. I 1982 blev han valgt af New Orleans Saints som den tredje spiller i fjerde runde - som nummer 86 i alt. Han fik siden mange strålende år i NFL og blev i 2017 indlemmet i ligaens Hall of Fame.

Sådan kommer det dog ikke 'bare' til at gå, hvis man bliver valgt af et af de 32 NFL-hold i draften.

Hjalte Froholdt har spillet for Arkansas Razorbacks i de seneste sæsoner. Vis mere Hjalte Froholdt har spillet for Arkansas Razorbacks i de seneste sæsoner.

»Én ting er at blive valgt i draften, det næste er en dag at starte en kamp. Og selv om han skulle blive valgt, er det ikke sikkert, at han nogensinde kommer på banen i NFL,« siger Søren Hygum Hansen:

»På den offensive linje er der eksempelvis ikke så meget udskiftning som på andre positioner, hvor spillerne kan ryge ind og ud i løbet af en kamp. Hvis ingen bliver skadet, spiller de ofte hele kampen - og der er altså kun 64 startende guards i hele NFL (to pr. hold, red.).«

Ric Serritella ser gode muligheder for danskeren: »Efter et par sæsoners tilvænning kan han udvikle sig til at blive en starter på et helt nyt niveau som en velfunderet blokeringsspiller.«

I første omgang skal Hjalte Froholdt dog koncentrere sig om at komme igennem draftens nåleøje som en af de knap 250 spillere, der bliver valgt.