Tirsdag skulle den legendariske TV 2-duo Jørn Mader og Jørgen Leth have holdt foredrag om deres oplevelser med Tour de France i Musikhuset i Aarhus.

Men de to må nu aflyse som følge af sygdom og indlæggelse.

Det skriver arrangørerne Tikko og Musikhuset i en mail, som billetindehavere har modtaget mandag, skriver Lokalavisen Aarhus.

»De kan uafhængigt af hinanden desværre ikke tage turen til Aarhus og må begge melde afbud til arrangementet i morgen d. 21.03.2023.«

»Jørn er blevet syg - og Jørgen er i weekenden desværre faldet så uheldigt, at han pt. er indlagt. Vi sender dem begge masser af tanker og ønsker god bedring,« citerer Lokalavisen Aarhus mailen fra Tikko og Musikhuset.

B.T. har mandag aften været i kontakt med Jørgen Leth, der bekræfter, at han har været en tur forbi sygehuset efter et fald.

»Det er korrekt, men jeg har det fint. Folk skal ikke være bekymrede, jeg er fin og klar,« siger Jørgen Leth til B.T. uden at ville yderligere ind på sin situation.

Det er anden gang, at den legendariske kommentatorduo må aflyse foredraget i Musikhuset - første aflysning skete tilbage i september, og også dengang var det sygdom, der skubbede eventet.

Foredraget 'Den sidste Tour' er duoens sidste offentlige optræden sammen, har de fortalt, og derfor håber arrangøren Tikko på, at de to får mulighed for at afslutte deres turné, hvorfor man altså leder efter en ny dato i den nærmeste fremtid.

Ifølge Musikhuset Aarhus' beskrivelse er forfatter Christoffer Stig Christensen også en del af foredragstouren - han er ved at skrive en bog om makkerparret, der sammen dækkede Tour de France for TV 2 i 14 år.