Viktor Axelsen skulle bruge tre sæt på at slå taiwaner og spille sig videre til kvartfinale i Singapore Open.

Den danske badmintonstjerne Viktor Axelsen er klar til kvartfinalen i Super 750-turneringen Singapore Open.

I anden runde besejrede han taiwaneren Lin Chun-Yi, der er nummer 17 på verdensranglisten, med cifrene 21-16, 14-21, 21-16.

Axelsen har nu vundet syv kampe i træk, efter at han i sidste uge strøg helt til tops i Malaysia Masters.

Den danske verdensetter leverede en lidt svingende præstation, hvor han havde svært ved at holde momentum hele vejen igennem.

Axelsen lagde ud som lyn og torden og bragte sig foran med 12-2 og 15-5, men Lin kæmpede sig godt tilbage og reducerede til 15-18, før Axelsen satte tingene på plads i sættet.

I andet sæt kom danskeren foran med 3-0, men Lin svarede tilbage ved at vinde de fire næste bolde.

Lin fik momentum midtvejs, da han vekslede 7-7 til 14-8, og taiwaneren kørte sættet sikkert i hus.

Til gengæld var Axelsen klar fra starten af tredje sæt, hvor han bragte sig foran med hele 6-0 og senere 17-8. Danskeren fastholdt en solid føring gennem hele sættet og udnyttede den tredje matchbold.

Til gengæld er Anders Antonsen færdig efter et nederlag i tre sæt mod hjemmebanedarlingen Loh Kean Yew. Antonsen tabte med cifrene 15-21, 21-11, 20-22.

I mixeddouble startede Mathias Christiansen og Alexandra Bøje godt og førte med 6-0 og 17-11 i første sæt, før de gik helt ned og tabte med 17-21, 18-21 til Chen Tang Jie og Toh Ee Wei fra Malaysia.

Den anden danske mixeddouble med Mads Vestergaard og Christine Busch spillede sig derimod videre med en sejr i to sæt over et thailandsk par.

I herredouble tabte Daniel Lundgaard og Mads Vestergaard med 16-21, 16-21 til kineserne He Jiting og Ren Xiangyu.

Danmark er dog stadig repræsenteret i herredouble i fredagens kvartfinaler. Viceverdensmestrene Kim Astrup og Anders Skaarup Rasmussen vandt torsdag en tæt kamp mod et malaysisk par med 21-10, 20-22, 21-19.

