Roeren Sverri Nielsen timede sin finale til perfektion og vandt EM-guld i singlesculler i Polen.

Roeren Sverri Nielsen skaffede søndag EM-guld til Danmark i singlesculler. Det skete efter et perfekt disponeret løb i finalen i polske Poznan.

Længe lå han helt uden for medaljerækken, men med en perfekt afslutning sejrede danskeren med et sekund ned til den polske båd på andenpladsen. Der var bronze til Norge.

Nielsen havde skabt store forventninger, da han lørdag vandt sin semifinale sikkert og henviste den tyske verdensmester, Oliver Zeidler, til tredjepladsen.

Zeidler lå længe i spidsen for finalen, men sluttede på fjerdepladsen.

Nielsen, der egentlig er færing, men altså stiller op for Danmark, roede sin første regatta i et år her i weekenden og var Danmarks helt store medaljehåb, efter at han tog VM-sølv i 2019.

Fie Udby Erichsen lignede længe et medaljebud i kvindernes singlesculler, men hun endte på en fjerdeplads til sidst.

I begyndelsen lå danskeren en overgang på en andenplads, og i størstedelen af løbet lå hun nummer tre, men da det hele skulle afgøres på de sidste par hundrede meter, blev hun overhalet bagfra af den græske båd.

Finaledagen i Polen var præget af danske placeringer uden for medaljerækken.

Damefireren med Christina Juhl Johansen, Ida Gørtz Jacobsen, Lærke Berg Rasmussen og Frida Sanggaard Nielsen kom godt fra start, men faldt hurtigt ned på fjerdepladsen, som også blev det endelige resultat.

I kvindernes toer uden styrmand hentede Nina Hollensen og Trine Dahl Pedersen en fjerdeplads, mens Frederik Vystavel og Joachim Sutton blev nummer seks og sidst i samme klasse hos herrerne.

/ritzau/