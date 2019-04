Står det til Sveriges regering, bliver Stockholm officiel vært for vinterlegene i 2026.

Et vinter-OL i Stockholm i 2026 er kommet et skridt nærmere, efter at Sveriges regering har blåstemplet et svensk bud på vinterlegene.

Sveriges idrætsminister, Amanda Lind (MP), fortæller til TV4, at regeringen har besluttet at stille økonomisk garanti.

- Det vil være fantastisk for Sverige, hvis det bliver til et OL her, siger Amanda Lind til TV4.

Fredag vil svenskerne officielt indgive sit bud på vinterlegene, mens Den Internationale Olympiske Komité (IOC) den 24. juni skal afgøre, om det bliver Sverige eller Italien, der får legene til landet.

Det seneste vinter-OL blev afholdt i den sydkoreanske by Pyeongchang i 2018.

I 2022 skal legene afholdes i Beijing i Kina.

Sverige har aldrig tidligere været vært for vinter-OL, men stod for sommer-OL i 1912.

Planen er at placere OL-disciplinerne i flere forskellige områder. I Stockholm og omegn skal langrend, skiskydning, speedskating, curling og ishockey blandt andet afholdes.

Åre, der også var vært for alpin-VM i februar, skal stå for konkurrencerne i blandt andet alpint skiløb og snowboard.

Skihop og nordisk kombineret vil foregå i byen Falun, mens disciplinerne bobslæde, kælk og skeleton rykkes uden for landets grænser til Sigulda i Letland.

/ritzau/TT