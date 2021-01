Linn Svahn har lagt sig i spidsen af langrendskonkurrencen Tour de Ski efter en sejr på 1. etape.

Sverige fik fredag en drømmestart på langrendskonkurrencen Tour de Ski.

Skiløberen Linn Svahn satte alle modstandere på plads på 1. etape i schweiziske Val Müstair og tog dermed føringen.

Svenskeren var bedst på sprintdistancen, som hun vandt med et halvt sekund ned til sloveneren Anamarija Lampic, mens amerikanske Jessie Diggins blev nummer tre et par sekunder langsommere.

I 2019/20-udgaven af Tour de Ski løb vintersportsstjernen Therese Johaug med sejren, men hun stiller ikke op i år.

Norge har nemlig valgt at undlade at deltage på grund af frygten for at blive smittet med coronavirus.

Hos herrerne lagde italienske Federico Pellegrino ud med en sejr på 1. etape, mens russiske Alexander Bolshunov, der vandt sidste år, tog andenpladsen. Franskmanden Richard Jouve blev treer.

Der køres i alt otte etaper i Tour de Ski.

De to næste etaper køres også i Val Müstair. Derefter køres to etaper i italienske Toblach, mens Val di Fiemme danner ramme om de sidste tre etaper.

Løbet slutter 10. januar.

Tour de Ski er en selvstændig konkurrence inden for langrend, men indgår også i den samlede World Cup.

/ritzau/