Filip Krüeger mistede livet i en tragisk ulykke på en golfbane i USA.

Den 25-årige svensker, der spillede på det svenske landshold i sqaush, sad i en golfvogn med en holdkammerat, da tragedien indtraf.

Holdkammeraterne fra Drexel University i Philadelphia blev ramt af et træ, der pludselig faldt og røg ned i golfvognen.

Det skriver svenske Expressen.

Filip Krüeger døde på stedet, mens hans ven og holdkammerat overlevede den frygtelige ulykke, der fandt sted 13. april.

Expressen skriver, at Filip Krüeger flyttede til USA for at læse business engineering.

Han valgte at gøre det på Drexel University i Philadelphia, da skolen gav de bedste muligheder for at kombinere studierne med at spille squash på højt niveau, men også på grund af, at den tidligere verdensetter John White er træner på universitetet.

Filip Krüeger skulle have repræsenteret Sverige til EM i maj.

Den 25-årige svensker vil blive hædret på Drexel University på den sidste søndag i april.

John White vil huske Filip Krüeger som en fantastisk person på og udenfor squashbanen.

»Han var en talentfuld atlet, der gav alt. Den bedste holdkammerat, du kunne forestille dig at spille med, og vigtigst af alt, en sand gentleman for alle, der mødte ham. Han vil blive savnet, men aldrig glemt. Han vil altid være i vores hjerter.«