I mange år har Michaela Meijer været helt tavs om det, hun var udsat for som lille.

Men det skal være slut nu.

For i et opslag på Instagram fortæller den svenske stangspringer, at hun vil tage om det, hun i mange år har båret rundt på.

'Da jeg var lille, blev jeg voldtaget. Et ord, der stadig er svært for mig at bruge, for det føles som om, det er det, man bruger om dem, der bliver overfaldet en sen aften på en mørklagt gade,' skriver hun.

'Sådan var det ikke for mig, men det ord dækker også det, der skete i mit tilfælde. I politirapporten lyder det: 'Grov voldtægt mod barn'. Men der var ikke nogen mørk gade eller en ukendt gerningsmand. Det var en, alle omkring mig kendte,' fortæller Michaela Meijer.

Den 29-årige svensker, der var med ved OL i både 2016 og 2021, skriver at hun dengang ikke valgte at tale højt om det, der var sket.

'Jeg var bange for at såre de mennesker tæt på mig, ødelægge deres liv ved at fortælle, hvordan det her menneske i virkeligheden var, når ingen andre var i nærheden. Jeg så det som mit ansvar ikke at lade noget komme ud, for så blev ingen andre skadet.'

'Men skaden var allerede sket, mod et barn. Og det er det, jeg vil med denne tekst. Ingen, især ikke et lille barn, skal bære på eller gå igennem noget lignende, at det gør ondt på mig at vide, at de findes derude, dem der ikke har nogen at gå til,' skriver stangspringeren.

Michaela Meijer til en kvalifikation i marts 2023. Foto: TOLGA BOZOGLU Vis mere Michaela Meijer til en kvalifikation i marts 2023. Foto: TOLGA BOZOGLU

Hun fortæller, at hendes gerningsmand døde, inden sagen nåede at komme for retten, og hun deler sin historie i samarbejde med organisationen Storasyster for at ingen skal føle sig alene.

I kommentarsporet til opslaget er det væltet ind med kærlighed, støtte og rørende ord til Michaela Meijer, der lige nu er ved at kæmpe sig tilbage til toppen.

I sommeren 2021 var hun involveret i en alvorlig trafikulykke, hvor bilen pludselig 'fløj rundt i luften' efter en påkørsel.