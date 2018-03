Den svenske ishockeystjerne Erik Karlsson og hans hustru Melinda er ramt af stor sorg.

Parret har mistet deres ufødte søn.

Nu har de sat ord på den svære situation, de befinder sig i.

»I denne ekstremt svære tid er det svært at se lyset for enden af tunnelen, men vi ved, at vi når derhen en dag,« lyder det i beskeden, hvor de også viser et aftryk af sønnens fødder:

At this extremely difficult time it’s hard to see the light at the end of the tunnel but we know one day we’ll get there. We would like to thank everyone for the love and support we have received and also for respecting our privacy and the process we need to go through now. We feel very lucky to be Axels parents. Even though he was stillborn, we know we will hold him again one day under different circumstances and the joy he gave us will be with us forever. Et opslag delt af Erik Karlsson (@erikkarlsson65) den 21. Mar, 2018 kl. 10.00 PDT

Det lyder videre:

»Vi føler os meget heldige med at være forældre. Selv om han var dødfødt, ved vi, at vi kommer til at holde ham igen en anden dag under andre omstændigheder. Den glæde, han gav os, kommer altid til at være hos os,« lyder det fra Erik og Melinda Karlsson.

Parret blev gift i sommer, og i november sidste år kunne de så meddele, at de ventede deres første barn sammen.

Trsdag kom beskeden om tragedien så fra svenskerens NHL-klub, Ottawa Senator.

»Vores tanker og bønner – fra hele Senators-organisationen, byen Ottawa og hele hockey-samfundet – går til Erik og Melinda Karlsson, efter at de har mistet deres søn,« skrev den canadiske klub. i et statement.

Læs også: Wozniacki viser helt anderledes frisure: 'Ja, nej, måske?'

Siden er det strømmet ind med beskeder til parret, fra fans, fra andre NHL-spillere osv.

»Vi vil takke alle for den kærlighed og støtte, vi har modtaget. Og for at I har respekteret vores privatliv og den proces, vi må igennem, lyder det i en besked,« lyder det fra parret i deres besked.

27-årige Erik Karlsson er anføre i Ottawa Senators, hvor han har spillet i hele sin NHL-karriere. Siden 2008.

Han har to gange vundet det såkaldte James Norris Memorial Trophy (2012 og 2015) som bevis på, at han har været NHLs bedste defensive spiller.