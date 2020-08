Navnet Petter Northug har været på alles læber i Norge den seneste tid.

Det skyldes, at den 34-årige tidligere langrendsstjerne er blevet centrum for en større skandale, der blandt andet omhandler fartovertrædelse og narkobesiddelse.

Norges største skistjerne har indrømmet de to ovenstående lovbrud, og efterfølgende har nordmanden bedt om hjælp til at komme ud af sit misbrug.

Det gjorde han i sidste uge på et stort anlagt pressemøde, hvor hele landets opmærksomhed var rettet mod ham.

33-årige Charlotte Kalla. Foto: Dimitar DILKOFF Vis mere 33-årige Charlotte Kalla. Foto: Dimitar DILKOFF

Hele skandalen har chokeret langrendssporten, og den svenske stjerne Charlotte Kalla er da heller ikke tilfreds med sin norske kollegas ageren.

Det skriver Expressen.

»Det er utrolig trist, og jeg blev chokeret, da jeg hørte det. Det, han har gjort, er forkasteligt, men lige nu er det vigtigste, at han får hjælp,« siger hun til det svenske medie.

En anden svensk langrendsstjerne, der offentligt har været ude at kommentere på nordmandens situation, er 21-årige Frida Karlsson.

Hun er delvist sponsoreret af Petter Northugs firma, som går under navnet Northug, men derfor har hun alligevel forsøgt at adskille forretning og privatliv i sine udmeldinger.

»Jeg sendte en besked til Petter på Instagram. Jeg skrev faktisk mit motto: 'Enten vinder du, eller så lærer du' til ham. Det er vigtigt at støtte ham i denne svære tid,« siger Karlsson til det svenske medie.

Politiet stoppede tidligere i august Petter Northug, fordi han kørte over 200 kilometer i timen i en 80 km/t-zone, mens han filmede med sin telefon. Efterfølgende fandt politiet omkring 10 gram kokain i den tidligere skiløbers lejlighed.

Men det var ikke det eneste, de fandt, for da de gennemsøgte hans bil efter at have stoppet ham, fandt de 40.000 norske kroner – svarende til 28.000 danske.

21-årige Frida Karlsson. Foto: GEORG HOCHMUTH Vis mere 21-årige Frida Karlsson. Foto: GEORG HOCHMUTH

Northug var på vej hjem fra et job som instruktør på en skiskole for børn i den norske by Trysil, da han blev stoppet af politiet. Noget, han selv fortalte i et opslag på Instagram, hvor han også gjorde det klart, at han er klar til at tage sin straf.

Han blev efterfølgende sigtet for at køre for stærkt, at køre i narkopåvirket tilstand og for at være i besiddelse af kokain.

Northug, der er en af Norges absolut største sportssnavne, understregede samtidig, at han aldrig har rørt rusmidler, mens han var aktiv. Han tog kokain for første gang i vinter sidste år.

Nordmanden oplyste samtidig, at han har aflyst alle sine opgaver i efteråret og nu vil bruge tid sammen med sin familie.

Northug har tidligere været i politiets søgelys, da han i 2014 kørte med for høj promille. Her bragede han sin Audi ind i et autoværn efter en lang nat i byen. Efterfølgende blev han anholdt i sit hjem og fik 50 dages fængsel og en bøde.