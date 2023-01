Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Den svenske skistjerne Frida Karlsson finder sig ikke i noget.

Det kan den tidligere langrendsløber Jari Isometsä skrive under på.

For efter den 54-årige finne har kritiseret den unge svensker for hendes måde at starte langrendsløbene på, har Frida Karlsson nu svaret igen på Isometsäs kritik.

»Gå da selv, idiot!« lød det søndag fra den 23-årige svensker, da Expressen forholdte hende kritikken fra det finske langrendsikon, der arbejder som ekspert for den finske tv-kanal MTV.

Ifølge Jari Isometsä lægger den svenske stjerne alt, alt for hårdt ud i sine løb. En klar fejl, mener han.

»Frida Karlsson ser simpelthen ikke ud til at være i stand til at lære. I mindst tre år har jeg fulgt hende, og den samme fejl gentager sig hele tiden,« siger han og tilføjer:

»Hvis jeg var hendes træner, ville jeg tage en lang snak om, hvordan hun kommer videre rent taktisk. Det føles unødvendigt, at hun laver den samme fejl hver gang.«

Frida Karlsson er dog på ingen måde enig i finnens kritik.

»Jeg ved, at jeg laver mine bedste løb, når jeg åbner hårdt, og når jeg har en god dag, kan jeg holde den fart hele vejen,« forklarer hun.

På trods af sin unge alder har det svenske stortalent allerede vundet seks VM-medaljer i karrieren.

Blandt andet har hun vundet VM-guld i stafet-disciplinen, ligesom hun også har hentet bronze ved vinter-OL en enkelt gang.