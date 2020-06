En podcast fra en stripklub.

Det lyder nok for mange som en rigtig god idé, men for den svenske atletiklegende Patrik Sjöberg har det vist sig at være det modsatte. Da den nu 55 år gamle tidligere indehaver af verdensrekorden i højdespring tog sine mikrofoner med på en stripklub i Göteborg, gik det efterfølgende galt.

Afsnittet i Patrik Sjöberg og makkeren Alex 'Guldtand' Sahlins podcast skulle ellers vise, 'hvordan det er at leve og arbejde på en stripklub' og 'hvordan det er at leve med fordomme og had', som afsnittet blev beskrevet.

Det viste sig at give bagslag, da flere brugere på de sociale medier gik i kødet på Patrik Sjögren og makkeren. En af dem var en svensk debattør ved navn Nina Rung.

Foto: SCANPIX SWEDEN Vis mere Foto: SCANPIX SWEDEN

»Altså jeg ved ikke med jer. Men at lægge et indlæg op om en stripklub, som lever på idéen om, at kvinder er til for mænds sexlyst og en total objektificering af af kvinden. Og så desuden i samme indlæg skrive om, at 'klæde sig ud som indianerhøvding' med frisk racisme,« skriver Nina Rung blandt andet ifølge Aftonbladet.

Patrik Sjöberg præsenterede selv podcasten på sine sociale medier og har siden også svaret på noget af kritikken. Og til Aftonbladet uddyber han de indlæg.

»Jeg er ikke overrasket over diskussionen og synes egentlig bare, det er sjovt. Jeg er ligeglad med kritikken. Jeg synes, ​​at meget er taget ud af sin kontekst og er misvisende, forvrænget og ulogisk. Jeg har forsøgt at besvare de spørgsmål, der er,« siger Patrik Sjöberg.

Om det svar er nok til at berolige kritikerne, må tiden vise. Men Patrik Sjögrens podcast om en stripklub og på en stripklub findes i hvert fald i to afsnit. Og atletiklegenden er glad for, at de valgte at lave afsnittene.

»Vi har en podcast, hvor vi møder forskellige gæster, som får lov at tale ud. Pigerne fik forklaret deres liv. Der er en masse fornuftige svar, og der er en masse ufornuftige svar på vores spørgsmål. Hvis man lytter til podcasten, synes jeg, at der også blev stillet kritiske spørgsmål. Jeg er stolt over den,« siger Patrik Sjöberg.