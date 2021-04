Godt nok er den tidligere legende i højdespring Patrik Sjöberg blevet udskrevet. Men den hårde kamp er langt fra slut.

Det fortæller han i et opslag på Instagram. Patrik Sjöberg, der som den eneste fra sin sport har vundet medaljer ved tre forskellige OL-turneringer, har været indlagt med en dobbeltsidet lungebetændelse og blodforgiftning.

Noget, der i den grad har tæret på hans krop, som nu skal tilbage.

'Hvor er det dog pokkers hårdt, når kroppen ikke vil det, jeg vil. Da jeg blev udskrevet, var det fantastisk at komme hjem, men først nu indser jeg, hvilket fantastisk stykke arbejde personalet gjorde,' fortæller han.

'Jeg har stadig problemer med at bevæge mig, min finmotorik er ikke, som den var før, jeg blev syg, jeg har problemer med appetitten, og jeg har tabt over 15 kilo,' fortæller den 56-årige svensker, der indstillede karrieren i højdespring tilbage i 1999.

Men det er ikke kun fysisk, han kæmper. Også psyken skal han arbejde med, fortæller han i opslaget, der kan ses i bunden af artiklen.

'Min hukommelse spiller mig et puds, og jeg får flashbacks til drømme, jeg har haft. Det er så mærkeligt, og der er tale om detaljerede mareridt, som min hjerne har lagret i hukommelsen, så jeg skal selv igennem helvede og finde ud af, om jeg bare har drømt det, eller det faktisk er sket,' skriver Patrik Sjöberg.

Han fortæller, at han kæmper med hårde tanker og smerter i både ryg og knæ.

Noget, der sætter sig på psyken, og derfor hjælper det ham at køre ud til det sted, hvor han er vokset op for at køre rundt i nabolaget og sejle. Noget, der gør ham mere rolig, fortæller han.

Nu handler det om at komme sig, og det er sværere sagt en gjort, skriver han desuden. For han vil altid gerne have kontrol, og den har han mistet. Derfor er det vigtigt for ham at lytte til sig selv, kroppen og få slappet af.

'Det her er noget, jeg skulle have gjort for mange år siden. Jeg har aldrig tænkt over eller taget højde for, at kroppen kunne blive ramt og være tæt på at give op, hvilket den var på nippet til for et par uger siden. At man skal være glad for et godt helbred giver pludselig mening for mig, for sådan her vil jeg ikke have det resten af livet. Man kan ikke tage for givet, at alt løser sig, men nu er det vigtigt langsomt at bygge kroppen op igen,' skriver Sjöberg.

Ud over sine OL-bedrifter vandt Patrik Sjöberg guld ved VM i Rom i 1987. Hans højeste hop var på 2,42 meter.