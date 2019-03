Den danske badmintonlandstræner spår ikke danskerne store medaljechancer ved All England, der starter onsdag.

Et af årets absolut højdepunkter for verdens bedste badmintonspillere går onsdag i gang i Birmingham.

Den prestigefyldte All England-turnering har i mere end 100 år dannet ramme om nogle af historiens bedste badmintonkampe, og i år skal i alt skal 16 danskere i kamp i Birmingham.

Men de får det svært, vurderer landstræner Kenneth Jonassen.

- Vi har nogle rigtig hårde lodtrækninger hele vejen rundt, så derfor bliver det her All England en svær størrelse at bedømme på forhånd.

- På baggrund af de lodtrækninger så er målsætningen nok bare, at vi får én single eller double med i semifinalen, siger han.

Danmarks for tiden bedste herresingler, Viktor Axelsen og Anders Antonsen, har begge udsigt til hård modstand.

Axelsen, der er seedet sekser i turneringen, skal møde verdens nummer fire, Chen Long, i en potentiel kvartfinale, og Antonsen møder verdens nummer to og sidste års All England-mester, Shi Yuqi, allerede i første runde.

- Jeg kommer på rigtig hårdt arbejde lige fra start. Det er svært at se længere frem end den kamp, men jeg elsker udfordringer og vil selvfølgelig gerne lave en mindre overraskelse og slå ham, siger Antonsen.

Han håber, at rollen som underdog kan give ham den fordel, at han kan spille mere frit.

Og så forsøger han ikke at lade sig påvirke af, at den stjernespækkede turnering også har besøg af flere legender på tilskuerpladserne.

- Jeg prøver at tage toppen af og ikke gøre det vildere, end det er. Men det er klart, at turneringen betyder rigtig meget, og hvis jeg kan vinde den i løbet af min karriere, vil det være helt sindssygt, siger 21-årige Antonsen.

Sidste år vandt Christinna Pedersen sammen med Kamilla Rytter Juhl turneringen i damedouble.

Siden har Kamilla Rytter Juhl født et barn, og i år stiller Christinna Pedersen kun op i mixeddouble med Mathias Christiansen. De skal op mod det tredjeseedede par fra Japan i første runde.

De højst seedede danskere er herredoublen med Kim Astrup og Anders Skaarup Rasmussen, der er seedet femmer i turneringen.

All England løber frem til søndag, hvor der spilles finaler.

/ritzau/