Med World Cup-sejr nummer 66 er 24-årige Mikaela Shiffrin nu 20 sejre fra at matche Ingemar Stenmark.

Skistjernen Mikaela Shiffrin satte søndag en fed streg under sin suverænitet i kvindernes alpine World Cup i denne sæson.

Amerikaneren sejrede således i Super-G-løbet i bulgarske Bansko, og det var hendes 66. World Cup-sejr i karrieren og den sjette i denne sæson.

De mange sejre er opnået i en alder af 24 år, og mange forventer, at hun vil slå Ingemar Stenmarks rekord på 86 alpine World Cup-sejre.

Muligheden, for at Shiffrin slår den rekord, bliver ikke mindre af, at hun nu er begyndt at vinde Super-G-løb. I sidste sæson vandt hun tre gange i disciplinen, og søndagens sejr i Bansko var hendes fjerde Super-G-triumf i karrieren.

Sejren blev sikret med en margin på 0,29 sekunder ned til italieneren Marta Bassino, mens schweizeren Lara Gut-Behrami blev nummer tre.

Slalomeksperten Shiffrin har vundet den samlede World Cup i de seneste tre sæsoner, og hun er godt på vej mod en fjerde triumf i træk. Midtvejs i indeværende sæson har hun et forspring på 370 point ned til Federica Brignone på andenpladsen.

Hver World Cup-sejr giver 100 point til den samlede stilling, og de 30 i hvert løb får point til det samlede regnskab.

/ritzau/