Danske Viktor Axelsen tog søndag sin første titel i 2024, da han strøg til tops i Malaysia Masters.

Badmintonstjernen Viktor Axelsen fuldendte søndag en fremragende dansk finaledag i Super 500-turneringen Malaysia Masters.

Den danske verdensetter strøg til tops med en sejr i finalen i tre sæt, 21-6, 20-22, 21-13, over malaysiske Lee Zii Jia.

Forinden havde herredoublen med Kim Astrup og Anders Skaarup vist vejen, før den danske verdensetter fulgte trop.

Titlen er den første i 2024 til Axelsen, der har været plaget af skader i det første halvår.

Finalemodstanderen, Lee Zii Jia, stod i finalen efter undervejs blandt andet at have gjort det af med Anders Antonsen i kvartfinalen.

Den danske verdensetter kom blæsende ud og forsvarede flot sin egen banehalvdel, mens han sendte Lee Zii Jia fra den ene side til den anden.

7-1 kom Axelsen foran, hvilket lagde en dæmper på opbakningen fra lægterne til hjemmebanehelten.

Axelsen spillede nærmest fejlfrit, og ved opholdet lød den danske føring på 11-2.

Malaysieren kunne ikke bryde Axelsens defensiv, og hver gang muligheden bød sig, satte den danske verdensetter kniven ind med et skarpt smash.

Som sættet skred frem, tabte Lee Zii Jia mere mod, og malaysieren sendte umotiveret fjerbolden over baglinjen på Axelsens første sætbold efter blot 13 minutters badminton.

Lee Zii Jia var langt bedre med i andet sæt, der blev en helt anden affære.

Malaysieren var som forvandlet, mens Axelsen lavede flere fejl. Det gav en hjemmebaneføring på 11-4.

Efter opholdet fandt Axelsen mere rytme og spillede duellerne længere, og det var til danskerens fordel.

Langsomt barberede Axelsen den malaysiske føring ned, og med fem danske point i træk var der kontakt ved 19-19.

Det var dog ikke nok. En malaysisk bold sneg sig lige inden for linjen ved Lee Zii Jias anden sætbold og sendte kampen ud i et tredje sæt.

Her genfandt Axelsen niveauet fra begyndelsen af kampen og åbnede med en 5-0-føring.

Denne gang var det Lee Zii Jias tur til at slide sig tilbage. Malaysieren kom på 6-7, men virkede tydeligt mærket fysisk.

Det gjorde Axelsen derimod ikke, og danskeren formåede hele tiden at fastholde føringen.

Fire ubesvarede danske point midt i sættet skabte et hul, der blev for stort til, at Lee Zii Jia igen kunne komme tilbage.

På den første af syv potentielle matchbolde sikrede Axelsen sejren, da et smash fra malaysieren strøg ud over sidelinjen.

/ritzau/