Lewis Hamilton blev verdensmester for sjette gang, og Kevin Magnussen måtte udgå til sidst i grandprix i USA.

Racerkøreren Lewis Hamilton (Mercedes) kunne søndag aften juble og glemme alt om flere pointudregninger i den resterende Formel 1-sæson.

Den 34-årige brite fjernede selv al spænding i resten af sæsonen, da han blev nummer to i grandprixet i Austin i USA.

Dermed blev Hamilton verdensmester for sjette gang i karrieren.

Hamilton kæmpede på de sidste omgange en drabelig dyst mod holdkammerat Valtteri Bottas om sejren i løbet, og den faldt ud til finnen.

Andenpladsen var dog rigeligt til, at Hamilton blev verdensmester for tredje sæson i træk, da han ikke længere kan hentes i den samlede stilling af netop Bottas.

Max Verstappen (Red Bull) blev nummer tre, mens Kevin Magnussen (Haas) på næstsidste omgang kørte i grusset og måtte udgå.

I en nedbremsning gik bilen i stykker.

Forinden havde danskeren et kort øjeblik været oppe på niendepladsen, før han fik problemer med dæktemperaturen og dalede ned gennem feltet og langt væk fra VM-point.

Da Magnussen udgik, lå han nummer 16 og foran Haas-holdkammerat Romain Grosjean, der sluttede løbet som nummer 15.

Inden søndagens løb på Circuit of the Americas i Austin i delstaten Texas lød Hamiltons forspring på 74 point ned til Bottas, og der resterede 78 point at køre om.

Dermed ville en ottendeplads være nok til at blive verdensmester uanset hvad, og en andenplads var mere end rigeligt.

Allerede under starten avancerede den regerende verdensmester fra sin startposition som nummer fem, og med en smuk overhaling af Charles Leclerc kort efter, var Hamilton oppe på tredjepladsen.

Derfra var VM-sejren aldrig i fare.

Andenpladsen betød, at Hamilton sikrede sin podieplacering nummer 150 i Formel 1 i karrieren.

Hamilton vandt også titlen i 2008 samt i 2014 og 2015.

I fjor kom Hamilton op på siden af argentinske Juan Manuel Fangio, som i 1950'erne vandt titlen fem gange.

Michael Schumacher har rekorden med syv verdensmesterskaber.

/ritzau/