De ligger på en seng og nusser hinanden. Helt privat.

Men nu er Formel 1-verdensmesteren Lewis Hamilton og sangerinden Nicole Scherzingers intime øjeblik fra deres tid som par røget ud til hele verden.

En video med de to stjerner er blevet hacket og er blevet lagt på internettet. Det skriver flere medier.

»Nicole bliver knust over, at sådan en optagelse har fundet vej til nettet,« siger en kilde tæt på sangeren til The Sun.

Lewis Hamilton og Nicole Scherzinger gik fra hinanden i 2015. Her er de fotograferet kort inden bruddet, i december 2014. Foto: WILL OLIVER Vis mere Lewis Hamilton og Nicole Scherzinger gik fra hinanden i 2015. Her er de fotograferet kort inden bruddet, i december 2014. Foto: WILL OLIVER

Klippet varer to et halvt minut og er optaget med en mobiltelefon.

Lewis Hamilton og Nicole Scherzinger er ikke længere et par.

Efter et on-off-forhold, der løb gennem otte år, gik de fra hinanden i 2015.

De blev aldrig gift eller fik børn.

Nicole Scherzinger blev for alvor kendt som medlem af Pussycat Dolls, der ikke længere eksisterer. Foto: MARK RALSTON Vis mere Nicole Scherzinger blev for alvor kendt som medlem af Pussycat Dolls, der ikke længere eksisterer. Foto: MARK RALSTON

Det er ikke første gang, at private billeder af kendte er blevet hacket og sendt ud i offentligheden.

Det er sket for den norske håndbolddarling Nora Mørk, der efterfølgende fortalte, at hun var 'utroligt vred, skuffet, ked af det og frustreret'. Her er bagmanden siden blevet fundet og dømt skyldig, og han skal desuden også betale en stor erstatning.

Også et andet celebert par er blevet ramt. Sidste år gik det ud over skiløberen Lindsey Vonn og golfspilleren Tiger Woods

»Jeg tror ikke, at der er noget mere pinligt i verden. Hvorfor vil nogen gøre det?« sagde Lindsey Vonn i den forbindelse.