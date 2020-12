I snart et år har Corona-pandemien holdt verden i et jerngreb - og de fleste af klodens beboere er blevet påvirket af den smitsomme sygdom på den ene eller anden måde.

Men nogen er hårdere ramt end andre. Én, der har fået livet vendt helt på hovedet af Corona-krisen, er NBA-superstjernen Karl-Anthony Towns.

I løbet af det seneste år har virussen nemlig kostet hele syv af hans familiemedlemmer livet - heriblandt Towns' mor.

Det fortæller Minnesota Timberwolves-stjernen til ESPN.

»Det er hårdt,« siger 25-årige Karl-Anthony Towns.

»Jeg har mistet mange tætte familiemedlemmer. Folk, der har opdraget mig. Folk, der har fået mig til, hvor jeg er i dag.«

»Jeg har set mange kister de seneste syv-otte måneder. Jeg har så mange mennesker i min familie og i min mors familie, der har fået COVID. Jeg leder stadig efter svar - prøver at finde ud af, hvordan jeg holder dem raske. Der er bare meget ansvar på mine skuldre i forhold til at holde min familie velinformeret og gøre alt, hvad der står i min magt, for at holde dem i live.«

Karl-Anthony Towns mor, Jacqueline Cruz, døde i april efter at være blevet indlagt med corona-virus. Kort forinden var basketball-stjernens far også blevet indlagt.

Jacqueline Towns, mother of Minnesota Timberwolves center Karl-Anthony Towns, died April 13, 2020 of complications of the coronavirus, the NBA team announced. "Jackie, as she was affectionately known among family and friends, had been battling the virus for more than a month when she succumbed on April 13th."

Under morens sygdomsforløb lagde en frustreret Karl-Anthony Towns en video på Instragram, hvor han fortalte om sin mors forværrede situation.

»Hun fik det værre og værre, og feberen steg i løbet af natten, selv om lægerne troede, hun var i bedring.«

Kort efter blev Jacqueline Cruz lagt i kunstigt koma, som hun aldrig vågnede op fra, før hendes krop overgav sig.

To meter og 13 centimeter høje Karl-Anthony Towns er én af NBA's største profiler - og han blev i sin første sæson enstemmigt kåret til ligaens 'Rookie of the Year'.