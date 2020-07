Superstjernen LeBron James var ikke interesseret i at tale sport efter træningskampen mellem L.A. Lakers og Dallas Mavericks torsdag aften.

For der var særligt én ting, den amerikanske NBA-spiller havde på hjerte, nemlig drabet på den 26-årige Breonna Taylor, der blev skudt af politibetjente i sit eget hjem.

»Vi vil have betjentene, der begik den forbrydelse, anholdt,« sagde LeBron James til de fremmødte journalister efter torsdagens kamp. Du kan se en bid af interviewet længere nede i artiklen.

»Som en af lederne i denne liga ønsker jeg, at hendes familie skal vide, og at staten Kentucky skal vide, at vi føler med hende, og at vi vil have retfærdighed.«

Lakers’ LeBron James on Breonna Taylor: “We want the cops arrested.” pic.twitter.com/TmMSYgoJQi — Ben Golliver (@BenGolliver) July 24, 2020

Drabet på Breonna skete i marts, hvor politiet dukkede op ved Breonna Taylors hjem omkring midnat i forbindelse med en narkoefterforskning. Taylors kæreste troede, at det var indbrudstyve, og han ringede derfor til politiet og affyrede skud.

Betjentene svarede igen ved selv at affyre skud, og her blev Breonna Taylor ramt otte gange.

Hverken Breonna Taylor eller kæresten, som overlevede, var kendt af politiet, og der blev heller ikke fundet stoffer på adressen.

Og LeBron James er langtfra den første kendis, der har reageret på drabet og efterfølgende krævet retfærdighed.

LeBron James er en af flere superstjerner, der kræver de amerikanske betjente, der skød og dræbte Breonna Taylor, anholdt. Foto: MIKE NELSON Vis mere LeBron James er en af flere superstjerner, der kræver de amerikanske betjente, der skød og dræbte Breonna Taylor, anholdt. Foto: MIKE NELSON

I juni blandede sangerinden Beyonce sig i debatten, og for få dage siden brugte NBA-stjernen Tobias Harris et pressemøde til at tale om drabet.

»Er det virkelig det, vi har brug for at se: en video af Breonna, der bliver slået ihjel, før vi indser, hvor slem situationen er?« lød det fra LeBron James.

NBA-stjernen brugte næsten et kvarter sammen med den amerikanske presse efter kampen, hvor han talte om Breonna Taylor og Black Lives Matter.

På sine sko havde han med sort tusch skrevet ordene '#Justice4BreonnaT'.