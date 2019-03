Han har tiltrukket sig en del opmærksomhed.

Både før, under og efter sine kampe har han gjort sit for at holde sig i fokus.

Men nu skal det være slut, lyder det.

Det skriver MMA-stjernen Conor McGregor på sin Twitter.

Hey guys quick announcement, I’ve decided to retire from the sport formally known as “Mixed Martial Art” today.

I wish all my old colleagues well going forward in competition.

I now join my former partners on this venture, already in retirement.

Proper Pina Coladas on me fellas! — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) March 26, 2019

»Hej alle, en hurtig meddelelse: Jeg har besluttet at træde tilbage fra sporten, som formelt er kendt under navnet mixed martial arts i dag. Jeg ønsker alle mine gamle kollegaer alt godt i fremtidige kampe. Jeg tilslutter mig mine gamle partnere, som allerede er pensionerede. Store piña coladas på min regning, drenge!,« skriver MMA-stjernen løst oversat.

McGregor huskes for store kampe mod blandt andre Khabib Nurmagomedov, som han dog tabte til. Den kamp fik et voldeligt efterspil, da de to lejre efterfølgende tørnede sammen. McGregor fik i den sammenhæng en dom i januar, der lød på et halvt års karantæne fra at kæmpe kampe.

Ligeledes boksede han en opsigtsvækkende kamp mod legenden Floyd Mayweather. Her tabte McGregor også, mens kampen fik massiv omtale og bliver husket som 'the money fight'.

McGregor vandt i alt 21 ud af 25 professionelle MMA-kampe, ligesom han har været kåret til bedste internationale fighter af den samlede MMA-verden i 2014 og 2015. Derudover har han været fjer- og letvægtsmester i MMA i UFC-regi.

Det er desuden ikke første gang, at McGregor trækker sig tilbage. I 2016 skrev han således på sin Twitter:

»Jeg har besluttet at trække mig tilbage som ung. Tak for osten. Ses senere.«

Senest har McGregor været indblandet i en noget speget sag, hvor han blev anholdt for at smadre en persons telefon.

Hvad den 30-årige irske hard hitter skal lave nu, vides ikke.