Basketballsportens absolutte superstjerne, LeBron James, er havnet i en uheldig situation.

I kølvandet på, at Derek Chauvin – den hvide betjent, der dræbte afroamerikanske George Floyd – blev dømt skyldig i manddrab, postede LeBron James et tweet med et billede af en anden hvid betjent – Nicholas Reardon, der er anklaget for at have skuddræbt den 16-årige afroamerkaniske kvinde Ma’Khia Bryant tirsdag aften.

»DU ER DEN NÆSTE,« lød basketstjernens tekst til billedet.

Han tilføjede en timeglas-emoji og hashtagget #ACCOUNTABILITY (#ANSVARLIGHED).

Tweetet førte angiveligt til et stormvejr af opildnede kommentarer. Og LeBron James slettede senere sit tweet – og postede et nyt tweet.

»VREDE gør os ingen tjenester – og det gælder også mig selv! Men at samle al fakta og at uddanne sig selv gør. Min vrede er der stadig i forhold til, hvad der skete med den unge pige. Min sympati til hendes familie, og må retfærdigheden sejre.«

Senere skrev han også, at han fjernede sit tweet, fordi det blev brugt 'til at skabe mere had'.

Politiet i Ohio fortæller, at man har igangsat en undersøgelse af, hvad der præcist skete, da Ma’Khia Bryant blev dræbt.