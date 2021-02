På fodboldbanen kører det ikke så godt for Aaron Rodgers.

Når Super Bowl spilles næste mandag, er det uden Rodgers.

Sammen med sit hold Green Bay Packers snublede han på målstregen og blev sendt ud af Tom Brady og Tampa Bay Buccaneers.

Men uden for banen kører det noget bedre for Rodgers.

Skuespilleren Shailene Woodley danner nu angiveligt par med NFL-stjernen Aaron Rodgers. Foto: LOIC VENANCE

I hvert fald, hvis man skal tro E! News.

For her er Rodgers begyndt at danne par med Hollywood-skuespillerinden Shailene Woodley, der er kendt fra blandt andet HBO-hitserien 'Big Little Lies'.

Rygterne om parret har svirret siden oktober sidste år, hvor Woodley blev spottet i Green Bay.

37-årige Rodgers har en enkelt Super Bowl-ring i samlingen fra 2011 og har tidligere dannet par med NASCAR-køreren Danica Patrick. Og siden har han også datet skuespillerinden Olivia Munn.

29-årige Woodley har blandt andet tidligere dannet par med rugbyspilleren Ben Volavola.

Aaron Rodgers har spillet for Green Bay Packers i hele sin karriere.

Siden 2005 er han tørnet ud for NFL-mandskabet og betragtes af mange som en af de bedste quarterbacks i historien.

Det bliver sidste års vinder Kansas City Chiefs med Patrick Mahomes i spidsen, der møder Tampa Bay Buccaneers og Tom Brady i Super Bowl.