En kæmpevilla - og en tennislektion.

Det er, hvad man får, hvis man smider 32 millioner kroner på bordet og køber tennislegenden Chris Everts bolig i Miami-forstaden Boca Raton.

Ifølge boligavisen The Real Deal er en enetime med den 18-dobbelte grandslam nemlig inkluderet i salgsprisen.

Og det bekræfter Chris Evert selv på Twitter.

Hahaha: a realtor’s request!!! https://t.co/UCUKLrf88o — Chris Evert (@ChrissieEvert) October 3, 2018

'Det var på opfordring fra ejendomsmægleren,' skriver den i dag 63-årige Chris Evert.

Tennislektionen kan så passende udføres på den tennisbane, der selvfølgelig hører med til kæmpevillaen på i alt 1.142 kvadratmeter, inklusive et gæstehus.

Chris Evert købte huset for knap halvdelen af den nuværende salgspris i 2003, da hun var gift med den amerikanske skiløber Andy Mill.

Parret er siden blevet skilt.

Chris Evert-Lloyd (som navnet var dengang) i French Open-finalen i 1986. Den vandt hun over Martina Navratilova. Foto: STF Vis mere Chris Evert-Lloyd (som navnet var dengang) i French Open-finalen i 1986. Den vandt hun over Martina Navratilova. Foto: STF

Chris Evert - dengang med tilføjelsen '-Loyd' i efternavnet - er en af de største kvindelige tennisspillere i historien.

Hun vandt eksempelvis hele 18 grandslam-turneringer fra 1974 til 1986, og hun vandt i alt 157 turneringer i karrieren.

Derfor er det vel nærmest også overflødigt at nævne, at hun i lang tid også var nummer et på verdensranglisten. I alt 260 uger - det er cirka fem år.

Hun trak sig tilbage i 1989, men har siden stadig været en del af tennissporten. Hun har sit eget tennisakademi og fungerer som kommentator på amerikansk tv.