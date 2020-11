Et historisk øjeblik til at beskrive et historisk øjeblik.

Basketballstjernen LeBron James har aldrig lagt skjul på, at han ikke er fan af den amerikanske præsident Donald Trump.

Og da nyheden om Joe Bidens valgsejr i præsidentræset tikkede ind lørdag aften dansk tid, var James hurtigt på pletten med et opslag, der lige nu tager sin sejrsgang på sociale medier. Og ikke mindst på hans Instagram-profil, hvor han nærmer sig over to millioner likes på kort tid.

Her har andre sorte stjerner som Jamie Foxx og Kevin Hart også reageret på opslaget med stor glæde i kommentarfeltet. De kvitterer i hvert fald med en syndflod af emojier, der græder af grin.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af LeBron James (@kingjames) den 7. Nov, 2020 kl. 8.48 PST

LeBron James har igennem hele sin basketball-karriere skabt masser af historiske øjeblik. Men en af de allerstørste kom i kamp syv af NBA-finalen mod Golden State Warriors i 2016. Her ændrede James ene mand kampens forløb med et helt vanvittigt block på Andre Iguodala.



Og netop det billede er omdrejningspunkt for James' opslag, hvor hans eget ansigt er blevet erstattet med Joe Biden, mens Iguodala må tage til takke med rollen som Trump, der får banket bolden ud af sine hænder.

Aktionen var med til at tippe kampen over til James' daværende hold Cleveland Cavaliers, der vandt mesterskabet efter et historisk comeback i finaleserien.

Trump har ved flere lejligheder kritiseret James blandt andet i forbindelse med, at NBA-spillerne valgte at knæle i forbindelse med Black Lives Matter-bevægelsen.



Men nu kunne James så slå tilbage.