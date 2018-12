LeBron James kan ikke gøre noget forkert. Troede man.

Men en af historiens største basketballspillere kom alligevel til at dumme sig, da han på en helt stille og rolig dag lige ville dele en sangtekst med sine små 46 millioner følgere på Instagram.

»Vi har fået jødiske penge - alt er kosher,« skrev Lebron James - på engelske - i en såkaldt story på Instagram, mens han sad i sin bil og hørte musik med en Lakers-hættetrøje på.

Og det fik en del mennesker til at tage afstand fra det, de mente, var antisemitisk. Men sådan var det absolut ikke ment, siger LeBron James nu og undskylder.

For LA Lakers-stjernen sad bare og hørte musik og kunstneren 21 Savage med nummeret ASMR. Og derfor har han nu valgt at undskylde for opslaget.

»Jeg undskylder selvfølgelig, hvis jeg har stødt nogen. Det var ikke derfor, jeg valgte at dele den tekst. Det gør jeg altid. Det er bare sådan noget, jeg gør. Jeg kører i min bil, lytter til god musik og det var så resultatet af det. Jeg troede faktisk, at det var en kompliment, men det var det åbenlyst ikke i manges øjne. Jeg beklager. Det var helt sikkert ikke intentionen at såre nogen,« siger LeBron James til ESPN.

Den undskyldning faldt på et tørt sted, for NBA har valgt at acceptere LeBron James’ forklaring, og derfor gør de - ifølge ESPN - ikke noget yderligere ud af sagen.

Det er nemlig blevet en sag i USA, hvor der ikke bliver set mildt på antisemitiske ytringer. Og en del mennesker - også kendte - blev altså stødt af LeBron James’ opslag. Mange af dem har dog også accepteret hans undskyldning.