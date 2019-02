Trevor Bauer siger det da, som det er.

»Hvis jeg var gift, ville jeg være en meget dårlig ægtemand,« lyder det fra den amerikanske baseballspiller.

Han har vakt opsigt, fordi han i et interview med Sports Illustrated fortæller om de tre regler, han har til et forhold - til en 'kæreste'.

Og det er noget den 28-årige pitcher (kaster) fra Cleveland Indians allerede fortæller på første date:

»Jeg har regler,« siger Trevor Bauer i interviewet:

»Et: Ingen følelser. Lige så snart jeg fornemmer, at du udvikler følelser for mig, så vil jeg bryde forholdet. Jeg er ikke interesseret i et forhold, og jeg er ikke tilgængelig følelsesmæssigt.«

Han fortsætter med næste regel.

»To: Ingen opslag på sociale medier om mig, mens vi er sammen, Privatliv skal være privat,« siger Trevor Bauer, inden han slutter af med den sidste regel:

Trevor Bauer er et stort navn i amerikansk baseball. Foto: Gregory Shamus Vis mere Trevor Bauer er et stort navn i amerikansk baseball. Foto: Gregory Shamus

»Tre: Jeg går i seng med andre mennesker. Og jeg har tænkt mig at fortsætte med det. Hvis du ikke er o.k. med det, så kommer vi ikke til at have sex, og det er helt i orden med mig. Vi kan bare være helt platoniske venner.«

Trevor Bauer siger dog også i interviewet, at han gerne vil have en familie i fremtiden.

Det kan dog først ske, når han er klar til at gå lige så 'all in' på kærligheden, som han i øjeblikket gør i forhold til sin karriere. Han regner med, at det tidligst bliver om små 10 år.

Her regner han i øvrigt med, at karrieren hos Cleveland Indians slutter efter 2019-sæsonen. Klubben har sandsynligvis ikke længere råd til at beholde ham.

I de resterende år af karrieren vil superstjernen i stedet kun skrive et-årige - lukrative - kontrakter.

»Mit nye mål for de næste fem år er at blive det største internationale brand i baseball,« siger Trevor Bauer.