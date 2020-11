'Akron, Ohio!'

Sådan indleder superstjernen LeBron James et opslag på Twitter, og årsagen er ganske tragisk. Han beder nemlig offentligheden om hjælp i forbindelse med en mordsag.

'Min bedste vens søster blev myrdet i sit hjem sidste weekend,' skriver LeBron James i opråbet til folket i den by, han selv kommer fra.

Der er tale om søsteren til Cleveland Cavaliers chefscout, Brandon Weems, og da søsteren blev fundet efter ikke , stod det hurtigt klart, at der var tale om et drab. Ifølge lokalmediet News 5 i Cleveland blev Ericka Weems fundet i sit soveværelse - dræbt af skud i hovedet.

'Min vens familie har brug for svar på, hvem der har gjort det her og hvorfor. Jeg har brug for, at alle i min by vil hjælpe med at finde ud af, hvem der gjorde denne frygtelige og klamme ting mod en så omsorgsfuld og elskende engel,' skriver LeBron James, der generelt omtaler Brandon Weems som sin bror.

Ifølge politiet blev Ericka Weems dræbt mellem den 31. oktober og 2. november.

»Hun var hos mig og tog af sted klokken ni lørdag aften. Jeg sagde, hun skulle ringe til mig, når hun var hjemme, men det gjorde hun aldrig. Jeg ringede til hende hele dagen søndag og fik ikke noget svar,« fortæller Brandon og Ericka Weems' far, Darrell, til News 5.

Erikca Weems skulle hjælpe en ven af familie med børnepasning om mandagen, men heller ikke her kunne de komme i kontakt med hende, hvilket fik bekymrede familiemedlemmer til at ringe til politiet, som fandt hende dræbt mandag eftermiddag.

AKRON OHIO!! My brother’s sister was murdered this past weekend in her home! My brother family need answers to why and by whom. My city I need y’all to go to work and find out who did this awful, shameful, disgusting thing to such a caring, loving angel! #Justice4EricaWeems — LeBron James (@KingJames) November 4, 2020

»Efterforskningen er stadig i et tidligt stadie. Der er ikke identificeret mistænkte i sagen, men efterforskerne er optimistiske,« siger Michael A. Miller fra politiet til CNN.

LeBron James og Brandon Weems har kendt hinanden, siden de var børn. De spillede sammen på St. Vincent-St. Marys basketball hold og har altid været meget tætte.

Ericka Weems blev 37 år gammel, og hun arbejdede som dagplejemor.

En lokal forening udlover en dusør på 5.000 dollars til den person, der kan give den afgørende oplysning, der fører politiet på sporet af gerningsmanden.