Den amerikanske sportsstjerne Bode Miller har mistet sin kun 19 måneder gamle datter.

Hun er druknet i en swimmingpool i Coto de Caza i Californien. Det skriver flere amerikanske medier, eksempelvis People. Efter ulykken forsøgte ambulance-folk at genoplive den lille pige, hvorefter hun blev transporteret til et hospital.

Men hendes liv kunne ikke reddes.

Bode Miller skriver på Instagram:

»Vi er mere end knuste. Vores lille pige, Emmy, døde i går. Ikke i en million år troede vi, at vi ville opleve sådan en smerte,« lyder det:

»Hendes kærlighed, hendes ånd vil aldrig blive glemt. Vores lille pige levede livet fuldt ud hver dag.«

Han beder også om, at man 'respekterer familiens privatliv i denne svære tid'.

Bode Miller er den mest vindende amerikanske alpine skiløber nogensinde. Han har også flere OL-medaljer end alle andre: En af guld, tre af sølv og to af bronze. Han blev ved sit sidste OL, i Sochi 2014, også den ældste udøver til at hente en medalje.

Han stoppede karrieren sidste år, som 40-årig, men reelt havde han ikke stillet op i en konkurrence siden 2015. Tidligere i år var med som kommentator til OL i PeyongChang for amerikansk tv.

Bode Miller er gift med Morgan Beck Miller, der er volleyballspiller og model. Emeline var parrets andet barn, og da hun blev født i november 2016 kunne hele verden se med hos den lykkelige familie. Bode Miller har desuden to ældre børn fra tidligere forhold.

I april i år meddelte parret, at de venter deres tredje barn.

Lille Emelines drukneulykke skete lørdag, hvor alarmopkaldet kom lige omkring kl. 18.30, ifølge nyhedsbureauet AP. Det lokale politi har over for medier bekræftet, hvad der skete. En endelig dødsårsag vil først blive offentliggjort, når Bode Millers datter er blevet obduceret.

Imens er er kondolencerne strømmet ind. Ikke bare i forbindelse med Bode Millers Instagram-opslag.

Fra USAs skiforbund lyder det:

»Det er med den største sorg, at vi har fået at vide, at Bode Millers datter, Emmy, er gået bort. Tankerne og bønnerne fra alle i skisporten er i øjeblikket hos Bode, hans hustru Morgan og deres familie.«

It is with the utmost sadness that we learned today of the passing of @MillerBode's daughter Emmy. The thoughts and prayers of everyone at U.S. Ski & Snowboard and across the whole snowsports world are with Bode, his wife Morgan and their family at this time. — U.S. Ski & Snowboard Team (@usskiteam) 12. juni 2018

Den største kvindelige skisportsstjerne, Lindsey Vonn, skriver:

»Knusende nyheder. Mine mest dybfølte kondolencer til dig og din familie, Bode Miller.«