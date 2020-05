I dag har Jack Johnson ro i kroppen.

»Alt er godt nu,« konstaterer ishockeyspilleren,

Sådan har den i dag 33-årige amerikaner for nyligt sagt til The Athletic. Det er ellers ikke mange år siden, at han ramte bunden - på grund af de personer, der stod ham nærmest.

For i 2014 gik Jack Johnson personligt konkurs. Med en gæld på op mod 120 millioner kroner - soldet bort af Tina og John Johnson. Stortalentets mor og far.

Historien begynder for alvor i 2005, hvor stortalentet Jack Johnson blev draftet som nummer tre til NHL - det vil sige, at han var det tredjestørste talent det år.

Der gik dog faktisk et par år, inden den unge Jack Johnson rent faktisk kom til at spille i ligaen, men udsigten til guldranede kontrakter fik forældrene til at sætte forbruget voldsomt i vejret.

Forældrene købte blandt andet en hummer, en BMW, to Ferrarier, dyre smykker og fik en villa ved Manhattan Beach i Los Angeles renoveret samt gennemført flere andre boligkøb.

Reelt viste det sig senere, at de brugte penge, de ikke havde. Og det gik helt galt: De tog kortfristede lån til højre renter og stillede sønnens fremtidige indtægter som sikkerhed.

Jack Johnson (med nummer 73) i infight med danske Oliver Bjorkstrand fra Columbus Blue Jackets. Foto: Charles LeClaire Vis mere Jack Johnson (med nummer 73) i infight med danske Oliver Bjorkstrand fra Columbus Blue Jackets. Foto: Charles LeClaire

Men hvordan kunne det lade sig gøre. Jo, det spirrende ishockeytalent havde ladet sin mor og far forvalte formue og stå for karriereplanerne.

»Jeg vil sige, at valgte de forkerte personer, og de ledte mig den forkerte vej« som Jack Johnson tidligere har formuleret det:

»Nu har jeg folk på plads, der vil rette op på alt. Det er noget, jeg skulle have gjort for længe siden.«

Han valgte ikke at retsforfølge sine forældre, da sandheden gik op for ham.

I 2106 indgik han en aftale med sine kreditorer og indvilligede i 'kun' at beholde omkring to millioner kroner af sin løn i hver af de to kommende sæsoner for i stedet at afdrage resten på gælden.

Han blev derfor kendt som 'den dårligst betalte spiller i NHL'.

I dag er Jack Johnson 33 år, og han spiller stadig ishockey i NHL. i 2018 skrev han kontrakt med Pittsburgh Penguins. For fem år. Med udsigt til en samlet lønindkomst på 130 millioner kroner.

Som The Athletic skriver: 'Jack Johnson har fået sit liv tilbage'.