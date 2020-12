Der er sket mange mærkværdige og skøre ting i verdens største basketliga gennem tiderne.

Men superstjernen Anthony Davis stod alligevel for en af de mere mærkværdige scener, da han stod ude på sidelinjen under opgøret mod Phoenix Suns.

Her chokerede han nemlig de fleste fans, da han pludselig begyndte at klippe sine tånegle.

Om han havde fået en for lille sko på, melder historien intet om, men Los Angeles Lakers-fans var i hvert fald hurtige til at reagere på det noget specielle syn.

AD clipping his toenails on the bench pic.twitter.com/fJGCdA1yhf — pickuphoop (@pickuphoop) December 19, 2020

Flere kaldte det 'ulækkert', mens der bestemt også var dem, der fandt det underholdende. Det skriver Lakers Daily.

De kunne dog trøste sig med, at 27-årige Davis leverede et brag en kamp og blev topscorer med 35 point i 114-113-sejren over Phoenix Suns.

Det var samtidig den sidste træningskamp, inden de forsvarende mestre i næste uge tager hul på NBA-sæsonen.

Her skal LeBron James og co. op imod byrivalerne fra Los Angeles Clippers.