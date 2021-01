Når man er en af verdens største sportsstjerner - og en af de rigeste også - skal man lægge øre til en del rygter.

Det kan den pensionerede professionelle bokser Floyd Mayweather skrive under på, men sjældent kommenterer han på disse. Indtil nu. For den 43-årige nu show-bokser har besluttet sig for, at der er et rygte, han ikke vil have siddende på sig.

'Jeg er ikke forlovet og har aldrig været forlovet eller gift. Det er bare rygter og løgne,' skriver Floyd Mayweather i et opslag på Instagram uden at sætte sin afvisning i kontekst.

Men konteksten er nu klar nok. For de sidste mange uger har flere større medier fortalt, at Floyd Mayweather var begyndt at date Anna Monroe, der er stripper på Mayweathers stripklub i Las Vegas ved navn Girl Collection.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Monroe . (@thereal.annamonroe)

Men det ser altså ikke ud til at være sandt, selvom mange spekulerede i, at Mayweather var den glade giver af en stor diamantring, som Anna Monroe fremviste på et billede på Instagram.

Floyd Mayweather mistede sidste år moderen til sine tre børn til en overdosis, og nu lød det så fra flere medier, at han ville have et barn med Anna Monroe. Det tyder hans klare afvisning af en forlovelse dog ikke på.

I stedet kan han koncentrere sig om sin næste boksekamp. For selvom den 43 år gamle bokser er pensioneret, kan han stadig lokkes i ringen til showkampe som for eksempel den mod MMA-stjernen Conor McGregor i 2017.

Næste kamp for Floyd Mayweather er mod Youtube-stjernen Logan Paul 20. februar.